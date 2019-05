Der venter russisk modstand for Caroline Wozniacki i første runde af Grand Slam-turneringen French Open, der indledes søndag i Paris.

Og ligesom sin danske modstander har 22-årige Veronika Kudermetova de seneste år optrådt som model i diverse medier.

»Der bliver helt sikkert noget at kigge på for tilskuerne. Begge er jo udstyret med flotte og atletiske kroppe,« siger Michael Mortensen, der tidligere har trænet Caroline Wozniacki.

Nu er han ansat som tenniskommentator på tv-kanalen Eurosport, og har i den forbindelse set Veronika Kudermetova, der ligger nummer 74 på verdensranglisten i damesingle, spille flere gange.

»Hun er en klart bedre double- end singlespiller. Når det er sagt, kan hun altså godt ramme bolden. Hun slår hårdt til den, men har ikke haft den bedste optakt til French Open,« siger Michael Mortensen med henvisning til, at russeren i kvalifikationen til de seneste to turneringer på grus i Madrid og Rom har tabt i to sæt til lavt rangerede spillere.

»På papiret er Caroline favorit eftersom hun jo ligger nummer 13 på verdensranglisten. Imidlertid har hendes optakt til French Open været endnu værre end russerens, da hun jo på grund af skader (i ryg og lægmuskel, red.) ved samme turneringer har trukket sig ud af sine førsterunde-kampe,« siger Michael Mortensen.

Tidligere på ugen deltog Caroline Wozniacki ved et tennisarrangement i den polske by Krakow, hvor Agnieszka Radwanska spillede afskedskamp.

»Jeg har det meget bedre, så nu går jeg i gang med at forberede mig til French Open,« sagde hun ved den lejlighed, og slog dermed fast, at hun planlægger at stille op.

French Open # Grand Slam-tennisturneringen French Open spilles 26. maj til 9. juni på Roland Garros-anlægget i Paris.

# Caroline Wozniacki deltager i damesingle-rækken, hvori hun er 13. seedet.

# På vej mod en eventuel finale møder hun disse spillere, hvis hun vinder sine egne kampe og det bliver til favoritsejre i de øvrige: 1. runde: Veronika Kudermetova, Rusland (useedet)

Veronika Kudermetova, Rusland (useedet) 2. runde: Zarina Diyaz, Kasakhstan (useedet)

Zarina Diyaz, Kasakhstan (useedet) 3. runde: Julia Görges, Tyskland (13. seedet)

Julia Görges, Tyskland (13. seedet) 4. runde: Karoline Pliskova, Tjekkiet (2. seedet)

Karoline Pliskova, Tjekkiet (2. seedet) Kvartfinale: Angelique Kerber, Tyskland (5. seedet)

Angelique Kerber, Tyskland (5. seedet) Semifinale: Kiki Bertens, Holland (4. seedet)

Kiki Bertens, Holland (4. seedet) Finale: Naomi Osaka, Japan (1. seedet)

»Det er godt nyt,« siger Peter Bastiansen, der tidligere har spillet på det danske Davis Cup-landshold og nu er tenniskommentator på TV2 Sport.

»Forhåbentlig er Caroline kommet sig så meget over sine skader, at hun kan præstere på et acceptabelt niveau i Paris. Jeg mener nemlig, at hun har fået en drømmelodtræning. Kudermetova i første runde vil hun normalt kunne besejre med komfortable cifre. Det samme gør sig gældende mod de eventuelle modstandere i anden runde (enten Zarina Diyaz eller Audrey Albie, red.), der begge ligger langt nede på verdensranglisten,« siger Peter Bastiansen.

Først i tredje runde kan Caroline Wozniacki møde en seedet spiller. Det sker hvis Julia Görges vinder sine første kampe.

»Tyskeren er seedet 18, og har tidligere spillet nogle tætte opgør mod Caroline, der skal være glad for at hun er havnet i nederste lodtrækningshalvdel. Jeg mener, at den øverste med Serena Williams, Simona Halep og Naomi Osaka er langt stærkere,« siger Peter Bastiansen.

Caroline Wozniacki, til højre, tabte ved French Open i fjor til russeren Daria Kasatkina. Foto: GUILLAUME HORCAJUELO Vis mere Caroline Wozniacki, til højre, tabte ved French Open i fjor til russeren Daria Kasatkina. Foto: GUILLAUME HORCAJUELO

Endnu har arrangørerne af French Open ikke meldt ud, hvornår Caroline Wozniackis førsterundekamp mod Veronika Kadermetova spilles.

Turneringen indledes søndag med et kort program. Det mest sandsynlige er derfor at hun spiller enten mandag eller tirsdag.

Sidste år deltog Caroline Wozniacki også ved French Open.

Her nåede hun fjerde runde, hvor det blev til nederlag på 6-7, 3-6 mod russeren Daria Kasatkina.