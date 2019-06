Caroline Wozniacki har sagt ja.

Den 15. juni 2019 vil nu være dagen, hvor Caroline Wozniacki blev hustru til den tidligere basketballspiller David Lee.

Det store magasin, Vogue, har fulgt den danske tennisdarling på bryllupsdagen og har lørdag aften delt et billede af Wozniacki i sin kjole.

Her bekræfter magasinet, at Wozniacki og David Lee i dag er blevet gift.

'Tennisspiller Caroline Wozniacki og tidligere basketballspiller David Lee er blevet gift! Det lykkelige par gav deres bryllupsløfter foran 120 gæster i Castiglion del Bosco i Italien,' skriver Vogue.

'Tennisspiller Caroline Wozniacki og tidligere basketballspiller David Lee er blevet gift! Det lykkelige par gav deres bryllupsløfter foran 120 gæster i Castiglion del Bosco i Italien,' skriver Vogue.

Dermed blev brylluppet altså i området Toscana i Italien.

Wozniacki fortæller selv om valget af Italien til Vogue.

»Vi elsker Italien - vi har haft de bedste ferier der. Vi elsker maden, vinen, alt, så vi begyndte at kigge på steder i Italien og fandt det her sted, der bare er fantastisk,« siger Wozniacki, der indledningsvist havde kigget på et bryllup i det sydfranske.

Caroline Wozniacki har til brylluppet båret en specialsyet kjole fra designeren Oscar de la Renta.

Til brylluppet er der en række kendte navne fra både tennis- og basketballverdenen.

Gæstelisten inkluderer blandt andre danskerens tenniskolleger - og veninder - Angelique Kerber og Serena Williams, hvor sidstnævnte var en af Wozniackis brudepiger. Derudover har også NBA-stjernerne Harrison Barnes og Pau Gasol til stede.

Caroline Wozniacki afslørede i november 2017, at hun og David Lee skulle giftes efter at have datet i cirka to år på daværende tidspunkt.

Lørdag den 15. juni 2019 fik de så hinanden.