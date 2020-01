Caroline Wozniacki er tilsyneladende kommet godt ind i 2020.

På det sociale medie Instagram har den 29-årige danske tennisspiller lagt tre billeder ud af sig selv fra fejringen af nytårsaften.

Her er hun sammen med sin nærmeste familie, og på et af disse vækker hendes mand, David Lee, opsigt med dette statement:

»For perfekt til nytårsfortsætter!«

Tidligere på måneden fortalte Caroline Wozniacki til Weekend Herald, at hun efter karrieren har planer om at få børn.

»Når Dave og jeg er klar, vil vi forsøge at starte en familie,« blev hun af journalisten Phil Taylor citeret for at sige.

Inden det dog kommer dertil, gælder det dog karrierens sidste turneringer.

Caroline Wozniacki har meddelt, at hun indstiller karrieren efter januar måneds Australian Open, hvor hun i 2018 sikrede sig karrierens første og indtil videre eneste grand slam-titel i damesingle.

Den korte afskedsturné indledes i New Zealand, hvor Caroline Wozniacki fra på mandag og en uge frem stiller op ved WTA Tour-turneringen ASB Classic.

Det vil være sjette år i træk, at Caroline Wozniacki begynder sæsonen ved ASB Classic i Auckland, hvor hun ikke blot stiller op i single, men også i damedouble sammen med Serena Williams.

Turneringsledelsen lægger ikke skjul på, at man sætter stor pris på Caroline Wozniackis prioritering.

»Hun er helt sikkert en global superstjerne, og hun har spillet noget af sit bedste tennis ved ASB Classic,« siger turneringsdirektør Karl Budge til Weekend Herald og tilføjer:

»Det er hårdt at vide, at hun ikke længere vil spille på vores centre court, så jeg håber stille på, at hun kan løfte pokalen i januar. Det vil være en perfekt afslutning på det gode forhold mellem hende og ASB Classic.«

Mellem ASB Classic og Australian Open har Caroline Wozniacki sagt ja til at spille en opvisningskamp i Melbourne mod russeren Maria Sharapova.