Caroline Wozniacki har sat sin og ægtemanden David Lees luksuslejlighed til salg for enormt millionbeløb.

Lykkes det den tidligere danske tennisstjerne at sælge den mere end 500 kvadratmeter store lejlighed, skal hun finde en køber med en særdeles velpolstret pengetank.

Lejligheden med den eksklusive beliggenhed på Fischer Island står nemlig lige nu udbudt til 105 millioner danske kroner!

Men så får en eventuel køber også en gennemrenoveret lejlighed med fem værelser og tilsvarende badeværelser og en masse teresser på i alt 200 kvadratmeter.

Udsigten er ud til Biscayne Bay i Miami Beach, men fra lejligheden kan man også nyde et view udover Atlanterhavet.

Bygningen er på ti etager, hvor Wozniackis lejlighed er på den ottende, hedder Palazzo Del Sol og er opført i 2019. Her er der blandt andet adgang til spa, biograf og legerum til børn og alt muligt andet godt.

Årsagen til, at Caroline Woznicki og David Lee har valgt at sætte lejligheden til salg er ifølge deres mægler, at de ønsker en lidt mindre lejlighed fremover. Den skal i øvrigt også findes på Fischer Island.

»De bliver på Fischer Island. Men de behøver bare ikke en så stor lejlighed,« fortæller Jill Hertzberg til avisen Miami Herald.

Det er liebhaverkæden Jills Zeder Group, der står for salget af den danske tennis-dronnings mega-lejlighed.

Se billederne af Caroline Wozniackis lejlighed herunder.

Foto: THE JILLS ZEDER GROUP

