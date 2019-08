Sikke en åbningsaften på Arthur Ashe Stadium i New York.

På banen vandt Serena Williams 6-1, 6-1 over Maria Sharapova, og blandt de 15.000 tilskuere på Grand Slam-tennisturneringen US Opens enorme centre court var en række internationalt kendte stjerner.

B.T. udsendte tennisreporter fulgte interesseret med fra sin plads på 10. række bag dommerstolen, hvor han så, hvordan Mike Tyson med stor entusiasme heppede på Serena Williams:

Da den amerikanske tennisspiller midt i første sæt med forhånden hamrede bolden forbi russeren, rejste han sig op af det blå stolesæde og hyldede hende med stående ovationer.

Den tidligere verdensmester i sværvægtsboksning, Mike Tyson, på tilskuerpladserne ved Grand Slam-tennisturneringen US Opens åbningsceremoni mandag aften i New York. Foto: Mabanglo Vis mere Den tidligere verdensmester i sværvægtsboksning, Mike Tyson, på tilskuerpladserne ved Grand Slam-tennisturneringen US Opens åbningsceremoni mandag aften i New York. Foto: Mabanglo

Skuespilleren Alec Baldwin, der har haft store roller i film som Pearl Harbour, Mission Impossible og Jagten på Røde Oktober, var også i festhumør. Sammenlignet med Mike Tyson var han dog knapt så højrøstet. Måske skyldtes dette at han var ledsaget af sin hustru Hilaria.

Den amerikanske skuespiller Alec Baldwin på tilskuerpladserne ved US Opens åbningsceremoni mandag aften i New York. Foto: Mabanglo Vis mere Den amerikanske skuespiller Alec Baldwin på tilskuerpladserne ved US Opens åbningsceremoni mandag aften i New York. Foto: Mabanglo

Tilskuernes klapsalver var enorme, da det via et tv-klip på storskærmene gik op for dem, at Tiki Barber også havde indfundet sig på Arthur Ashe Stadium. Men den tidligere NHL-spiller var i sin aktive karriere altså også en kæmpestjerne i klubben New York Giants.

Den tidligere NHL-stjerne Tiki Barber, der har spillet for New York Giants, deltog i mandag aftens åbningsceremoni ved US Open. Foto: MATTHEW STOCKMAN Vis mere Den tidligere NHL-stjerne Tiki Barber, der har spillet for New York Giants, deltog i mandag aftens åbningsceremoni ved US Open. Foto: MATTHEW STOCKMAN

Åbningsceremonien blev indledt med tale af den tidligere amerikanske tennisspiller Billie Jean King, der har fået anlægget, hvor US Open spilles, opkaldt efter sig.

Zina Garrison, til venstre, i selskab med Billie Jean King på førstedagen af Grand Slam-tennisturneringen US Open i New York. Foto: ELSA Vis mere Zina Garrison, til venstre, i selskab med Billie Jean King på førstedagen af Grand Slam-tennisturneringen US Open i New York. Foto: ELSA

I denne hyldede hun den australske tennislegende Rod Laver, der for præcis 50 år siden vandt US Opens herresinglerække.

Den australske tennislegende Rod Laver vandt i 1969 ikke blot US Open, men også de tre øvrige Grand Slam-turneringers herresinglerække. Det blev han mandag aften ved US Opens åbningsceremoni hyldet for. Foto: ELSA Vis mere Den australske tennislegende Rod Laver vandt i 1969 ikke blot US Open, men også de tre øvrige Grand Slam-turneringers herresinglerække. Det blev han mandag aften ved US Opens åbningsceremoni hyldet for. Foto: ELSA

Herefter entrede sangeren Ali Stoker i rullestol Arthur Ashe Stadium, hvor ikke et øje var tørt efter hun havde sunget den amerikanske nationalmelodi.