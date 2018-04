Flere kendisser og sportspersonligheder var mandag aften mødt op i Parken i København for at overvære showkampen ‘Champions Battle 2018’ mellem Caroline Wozniacki og Venus Williams.

BT stod foran den røde løber og talte med flere af dem. Læs, hvad de sagde om Caroline Wozniacki herunder.

Mads Mikkelsen var mødt op i Parken med sin kone, Hanne Jacobsen, og deres søn, Carl Jacobsen Mikkelsen. Foto: Nils Meilvang

Mads Mikkelsen, skuespiller:

»Jeg har mødt Caroline tre eller fire gange, så jeg kender hende ikke rigtig, men jeg synes, hun er helt vildt sød. Jeg elsker at se hende spille tennis.

»Alle har da haft armene oppe over de resultater, hun har haft. Man har godt kunne se, hvad det har betydet, og alle har snakket om, at hun ikke havde vundet en Grand Slam, så nu har hun lukket alles mund. Det er skønt. Hun vidste, den var der, og så kom den.«

»Jeg glæder mig selvfølgelig til at se Venus og Caroline, men jeg glæder mig også til at se de to unge - Clara Tauson og Hannah Viller Møller - som er helt vildt gode begge to, og det glæder jeg mig til at se, fortæller den 52-årige skuespiller, der mandag morgen fik lov til at spille lidt tennis med Carolines modstander, Venus Williams.

Jeanette Ottesen har kendt Caroline i mange år, og glæder sig til at se hende i aktion. Foto: Nils Meilvang

Jeanette Ottesen, professionel svømmer:

»Jeg glæder mig til at se Caro spille. Det bliver godt. Jeg har et rigtig godt forhold til Caroline. Vi har kendt hinanden i mange år. Første gang jeg mødte Caro var oppe i Farum, da hun var 13 år gammel, hvor hun skulle lære og styrketræne oppe på Farums kaserne. Det var så mærkeligt, fordi hun stod lille, spinkel og 13 år gammel og skulle følge med os lidt ældre.«

»Jeg er så glad på hendes vegne, fordi hun har bare knoklet så hårdt i så mange år og har haft mega optur og mega nedtur, og nu får hun endelig den optur, hun fortjener. Så jeg er rigtig, rigtig glad. Og stolt af hende,« siger den 30-årige svømmer, der er godt i gang med genoptræningen efter hun i december blev mor. Hun satser på at stå knivskarpt til OL i 2020.

Flemming Østergaard var med til at arrangere opvisningskampen i Parken tilbage i 2002, hvor Venus Williams for første gang mødte en helt ung Caroline Wozniacki. Foto: Nils Meilvang

Flemming Østergaard, tidligere formand for Parken Sport & Entertainment:

»Jeg glæder mig til at se selve opvisningskampen og til at sige hej til Caroline, som jeg har kendt igennem mange år.«

»Det er outstanding, hvad hun har leveret. Det er verdensklasse. Så det kan ikke være bedre. Man snakker om en ung pige på 13 år, som allerede fortæller, at hun vil være nummer 1 i verden. Det er fantastisk at så stå her 14 år efter.«

»Hun er mellem nummer 1 og nummer 2 i forhold til de helt store i Danmark, siger74-årige Flemming Østergaard, der også fortæller, at han kender den danske tennisstjerne ret godt og ser hende i Miami ret ofte.

MIchael Mortensen glæder sig over Wozniackis succes og er sikker på, at danskeren ikke har vundet sin sidste Grand Slam. Foto: Nils Meilvang

Michael Mortensen, tidligere tennistræner for Caroline Wozniacki og nuværende tennisekspert:

»Jeg glæder mig til at se to verdensstjerner. Det er en showkamp, og det tror jeg også, der vil blive taget hensyn til. Jeg tror, at det er to spillere, som vil nyde kampen og bare have en god stund. Og de kommer helt sikkert også til at underholde de mange tilskuere, så når vi allesammen ser tilbage til den her kamp, så vil vi huske den som et godt minde.«

»Den her Australian Open er ikke den eneste Grand Slam-titel for Caroline i hendes karriere. Det er det ikke.«

Ligesom Mads Mikkelsen så havde Michael Mortensen også fornøjelsen af at spille lidt med Venus Williams.

»Det var meget hyggeligt at spille lidt med Venus i går. Jeg kender hende fra tidligere, så vi spillede i lidt over en time. Vi havde en hyggelig stund, hvor hun lige fik lidt timing tilbage efter den lange flyvetur. Det var hun glad for, siger tenniseksperten, der samtidig fortæller, at Venus er lykkelig for, at Woznniacki endelig fik sin Grand Slam-titel.

John 'Faxe' Jensen var mødt op i Parken sammen med sin kone, Anette Jensen, og deres datter, Julie Jensen. Foto: Nils Meilvang

John 'Faxe' Jensen, tidligere landsholdsspiller på herrelandsholdet, EM-guldvinder og nuværende fodboldekspert:

»Jeg glæder mig til at se en forhåbentlig lige kamp. Og det håber jeg, det kommer til at være. Men jeg glæder mig også til, at vi kan se den danske tennisstjerne hjemme i Danmark. Det er jo sjældent, at vi får lov til at se hende herhjemme. Så jeg glæder mig til at se, hvordan det er at se hende live, for det har jeg ikke set endnu.«

»Jeg synes, det er fantastisk, at vi inden for tennis har en på den allerøverste hylde. Jeg synes, det er fantastisk at se hende spille, og den måde hun kæmper og fighter på er en inspiration for os alle. Det synes jeg er fantastisk. Og når hun så kommer til Danmark, så skal man da ind og støtte hende. Og tiljuble hende for det, hun har gjort i så mange år, selvom hun stadig er en meget ung pige.«

Og det væltede ind med kendte ansigter i Parken. Se bare herunder:

Parken Rød Løber Champions Battle i Parken mellem Caroline Wozniacki og Venus Williams. Bent Fabricius-Bjerre Foto: Nils Meilvang

Parken Rød Løber Champions Battle i Parken mellem Caroline Wozniacki og Venus Williams. Jarl Friis-Mikkelsen og Liva Foto: Nils Meilvang

Parken Rød Løber Champions Battle i Parken mellem Caroline Wozniacki og Venus Williams. Andreas Laudrup Foto: Nils Meilvang

Parken Rød Løber Champions Battle i Parken mellem Caroline Wozniacki og Venus Williams. Brian Laudrup Foto: Nils Meilvang

Parken Rød Løber Champions Battle i Parken mellem Caroline Wozniacki og Venus Williams. Eddie Skoller Foto: Nils Meilvang

Caroline Wozniackis kamp mod Venus Williams bliver spillet mandag klokken 21.00.