I efteråret fik hun konstateret leddegigt, og senest har en muskelskade i maveregionen plaget Caroline Wozniacki.

Forud den 28-årige dansker titelforsvar ved Grand Slam-tennisturneringen Australian Open, der indledes mandag 14. januar i Melbourne, har B.T. nærlæst hendes skadeshistorik.

Og den er ikke opmuntrende:

For siden hun Grand Slam-debuterede i 2006 i Wimbledon-kvalifikationen, er hendes forberedelser til de store og betydende turneringer adskillige gange blevet hæmmet af skader i blandt andet arme, ryg, knæ, skuldre, mave, ankler og hænder.

Caroline Wozniacki modtager behandling for en knæskade i det indledende gruppespil ved WTA Finals 2018 i Singapore mod Petra Kvitova. Foto: WALLACE WOON

»Det er indiskutabelt, at hun gennem sin efterhånden lange karriere har haft en del skader,« siger den tidligere danske topspiller Tine Scheuer-Larsen, der nu er ansat som tenniskommentator på Viasat-kanalen TV3.

At det forholder sig sådan, mener hun blandt andet kan tilskrives Caroline Wozniackis fysisk hårde spillestil.

»Hun er en af de allerbedst trænede på WTA Touren. Men når det er sagt, kan hun ikke som eksempelvis en Serena Williams producere 20 serveesser pr. kamp. Det kompenserer hun for, ved ofte at spille nogle ekstremt lange kampe, og det er altså hårdt for kroppen,« siger Tine Scheuer-Larsen og tilføjer:

»Desuden er det værd at bemærke, at Caroline sjældent vælger at melde afbud til en turnering i sidste øjeblik, selvom kroppen måske ville have haft allerbedst af en pause. Det så man i fjor. Straks efter hun havde vundet Australian Open, fløj hun retur til Europa for at være med i en turnering i Rusland. Der er i tennisverdenen eksempler på, at andre i samme situation ville have trukket sig, og betalt den bøde, der følger med.«

Caroline Wozniacki bad i tredje sæt i finalen mod Simona Halep ved Australian Open om en medical timeout. Foto: TRACEY NEARMY

Da Caroline Wozniacki forleden sensationelt tabte sin andenrundekamp ved WTA-turneringen »ASB Classic« i den newzealandske storby Auckland til canadieren Bianca Andreescu, der blot ligger nummer 152 på verdensranglisten, blev hun undervejs i kampen behandlet for en muskelskade i maveregionen.

»Skaden hæmmede hende tydeligvis. Efterfølgende havde hun svært ved at få sine server til at fungere optimalt. Men jeg kan ikke forestille mig, at det er noget, der kommer til at betyde, at hun må melde afbud til Australian Open,« vurderer Tine Scheuer-Larsen.

Caroline Wozniacki fik i sensommeren 2018 konstateret, at hun lider af kronisk leddegigt.

Det kan være en af årsagerne til, at Caroline Wozniacki er en af de spillere, der på WTA Touren oftest beder om en medical time out midt i kampene.

Foto: EDGAR SU

I det danske livsstilsmagasin »ELLE« har Caroline Wozniacki fortalt om sygdommen.

»Det er noget, som jeg ikke havde troet kunne ramme mig, Så først troede jeg, at den forandring, jeg kunne mærke, skyldtes, jeg havde trænet for meget, for jeg spiser jo sundt. Lige pludselig at blive ramt af sygdom er jo noget af et wakeupcall - for hvad nu? Jeg kommer til at lære hen ad vejen, men det er helt sikkert noget, som jeg ikke vil lade mig stoppe af,« citeres Caroline Wozniacki blandt andet for at sige.

Men hvor slemt hvor har Caroline Wozniacki egentlig været skadet i sine mere end 13 år som professionel tennisspiller, hvor hun alene i præmiepenge har indkasseret 33,4 mio. US-dollars (cirka 220 mio. kroner)?

B.T. har nærlæst arkivet og bringer her et illustrativt udvalg af de gange, hvor Caroline Wozniacki har været skadet:

Wozniackis Australian Open-resultater 2008: 4. runde

2009: 3 runde

2010: 4 runde

2011: semifinale

2012: kvartfinale

2013: 4 runde

2014: 3 runde

2015: 2 runde

2016: 1. runde

2017: 3 runde

2018: vindende finalist

2007: Få dage før Wimbledon-turneringen indledes i London, trækker Caroline Wozniacki sig fra en kamp i Eastbourne på grund af en skade i venstre arm. Hun stiller dog op, men bliver slået ud i anden runde af italieneren Mara Santangelo.

2009: Ryger ud af Grand Slam-turneringen French Open i tredje runde. Forklarer efter nederlaget mod rumæneren Sorana Cirstea, at hun har pådraget sig en rygskade. Stiller et par uger senere alligevel op i Wimbledon og taber her i fjerde runde til Sabine Lisicki.

2012: Efter at have tabt første sæt 5-7 til Maria Kirilenko i US Open-opvarmningsturneringen i New Haven vælger Wozniacki fra andet sæts begyndelse at trække sig. Hun forklarer, at hun har problemer med sit ene knæ. Ved US Open ugen efter taber hun i første runde til Irina-Camelia Begu.

2013: Ryger ud af Grand Slam-turneringen i anden runde til Petra Cetkovska, der på daværende tidspunkt blot er nummer 196 på verdensranglisten. Årsag: Den ankelskade, hun pådrog sig i kampens fjerde parti.

Caroline Wozniacki har i sin tenniskarriere ofte haft problemer med fødderne. Foto: ISSEI KATO

2014: Melder afbud til den ny sæsons første turnering nogle få dage senere i Brisbane på grund af en skulderskade. Når et par uger senere ikke desto mindre tredje runde (nederlag til Garbine Muguruza) ved Grand Slam-turneringen Australian Open i Melbourne.

2015: Smerter i venstre håndled betyder, at hun ved WTA-turneringen i Sydney midt i førsterundekampen mod Barbora Strycova vælger at give op i begyndelsen af andet sæt. Skaden er dog ikke værre, end at hun få dage senere stiller op ved Grand Slam-turneringen Australian Open. Her vinder hun i første runde over Taylor Townsend, men taber i den efterfølgende kamp til Victoria Azarenka.

2016: Pådrager sig i april under træning på grusunderlag i Monaco en ankelskade. Den er så alvorlig, at hun tvinges til at melde afbud til French Open. Hun gør comeback ved opvarmningsturneringerne før Wimbledon, hvor hun i første runde taber til Svetlana Kuznetsova.

2017: Optakten til French Open er problematisk. Ved forberedelsesturneringen i Madrid blev Caroline Wozniacki behandlet for en skulderskade i sin førsterundekamp mod Carla Suarez Navarro, der vinder i tre sæt. Ugen efter melder hun af samme årsag afbud til WTA-turneringen i Rom. Det går hende dog fint ved French Open, hvor hun er tabende kvartfinalist mod Jelena Ostapenko.

Caroline Wozniacki mødte i en kamp i august 2018 i Cincinnati mod Kiki Bertens op med en større forbinding omkring højre skulder. Foto: John Minchillo

2018: I optakten til French Open plages hun af den mavemuskelskade, hun i Istanbul pådrog sig med Pauline Parmentier. Hun får sig dog kæmpet flot tilbage og når frem til fjerde runde ved Grand Slam-turneringen i Paris. Til gengæld går slet ikke for Caroline Wozniacki i perioden mellem Wimbledon i juli til US Open i slutningen af august. I denne periode trækker hun sig fra en turnering i Washington med en skade i benet, og opgiver på grund af smerter i skulderen mod Kiki Bertens ved Cincinnati Open. Forberedelserne til US Open har været så dårlige, at hun allerede i anden runde taber til Lesia Tsurenko, der ligger nummer 36 på verdensranglisten. Efter sæsonens sidste kamp ved WTA Finals i Singapore røber Caroline Wozniacki, at hun er blevet ramt af leddegigt, en betændelsestilstand, der som regel er kronisk.

2019: I årets første turnering taber hun 4-6, 4-6 ved »ASB Classic« i Auckland på New Zealand til canadieren Bianca Andreescu, der blot ligger nummer 152 på verdensranglisten. Undervejs i kampen må hun tage en såkaldt medical timeout. I denne bliver hun behandlet for en muskelskade i maveregionen. Skaden hæmmer hende så meget, at hun hverken kan serve eller smashe ved fuld styrke.