Kan Caroline Wozniacki få problemer med at spille sig fra anden til tredje runde ved Grand Slam-tennisturneringen French Open i Paris?

Svaret er benægtende hvis man spørger hendes far og træner, Piotr Wozniacki, der henviser til, at modstanderen i onsdagens kamp, Georgina Garcia Peres, blot ligger nummer 219 på verdensranglisten.

»Jeg tror, at Caroline er en bedre spiller. Hun er altså nummer to i verden,« siger Piotr Wozniacki og tilføjer:

»Hvis Caroline vil vinde French Open, er opskriften, at hun udelukkende skal fokusere på sit eget spil. Men vi respekterer helt klart Peres. Hun er en stor spiller, der server rimeligt godt. Til gengæld spiller hun ikke i særligt højt tempo. Glemmes skal det i øvrigt ikke, at hun er fra Spanien. Så grus er hendes favoritunderlag.«

Op til kampen vil Piotr Wozniacki tjekke vejrudsigten over Frankrigs hovedstad en ekstra gang.

Således har han en teori om, at den fugtige varme, Frankrigs hovedstad i disse dage er ramt af, er skyld i, at hårdheden i Caroline Wozniackis ketcherstrenge undervejs i førsterundekampen mod Danielle Collins faldt intet mindre end tre kilo.

»Måske skal vi gå fra den normale hårdhed på 25 kilo til 26 kilo? For hvis du vil slå hårdt til bolden og føler dig usikker på din opstrengning, bliver du nervøs for, at bolden sejler. Det er den primære årsag til, at Caroline i begyndelsen af kampen mod Collins ikke spillede optimalt,« siger Piotr Wozniacki, der valgte at afbryde tirsdag formiddags træningspas efter 50 minutter, da regnen begyndte at sile ned.

»Selvom vi havde reserveret banen i halvanden time, var det hele tiden været meningen, at træningspasset ikke skulle være langt. Planen med træningen var, at hun skulle indstille sig på Peres’ hårde serv. Derfor skulle hendes hittingpartner (Michel Przysiczny, red.) sende nogle hårde bolde afsted i hendes retning. Alle andre ting var ikke vigtige eftersom den generelle timing i Carolines spil i øjeblikket er som den skal være,« siger Piotr Wozniacki.