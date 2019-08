Caroline Wozniackis sæson bliver måske forlænget et par uger.

Efter planen skulle hun efter US Open, der spilles de kommende to uger, kun deltage ved yderligere to turneringer på WTA Touren i de kinesiske byer Wuhan og Beijing.

Men måske stiller hun også op ved Kremlin Cup i Moskva 14.-20. oktober.

Det fortæller hendes far og træner, Piotr Wozniacki, til B.T.s udsendte tennismedarbejder i New York, hvor Caroline Wozniacki tirsdag spiller sin første kamp ved dette års US Open mod kineseren Yafan Wang.

Caroline Wozniacki får gode råd af sin far og træner, Piotr Wozniacki, under en kamp. Foto: MATTHEW STOCKMAN Vis mere Caroline Wozniacki får gode råd af sin far og træner, Piotr Wozniacki, under en kamp. Foto: MATTHEW STOCKMAN

Wozniackis US Open-resultater 2018 : taber i anden runde til Lesia Tsurenko, Ukraine

: taber i anden runde til Lesia Tsurenko, Ukraine 2017 : taber i anden runde til Ekaterina Makarova, Rusland

: taber i anden runde til Ekaterina Makarova, Rusland 2016 : taber i semifinalen til Angelique Kerber, Tyskland

: taber i semifinalen til Angelique Kerber, Tyskland 2015 : taber i anden runde til Petra Cetkovska, Tjekkiet

: taber i anden runde til Petra Cetkovska, Tjekkiet 2014 : taber i finalen til Serena Williams, USA

: taber i finalen til Serena Williams, USA 2013 : taber i tredje runde til Camila Giorgi, Italien

: taber i tredje runde til Camila Giorgi, Italien 2012 : taber i første runde til Irina-Camelia Begu, Rumænien

: taber i første runde til Irina-Camelia Begu, Rumænien 2011 : taber i semifinalen til Serena Williams, USA

: taber i semifinalen til Serena Williams, USA 2010 : taber i semifinalen til Vera Zvonareva, Rusland

: taber i semifinalen til Vera Zvonareva, Rusland 2009 : taber i finalen til Kim Clijsters, Belgien

: taber i finalen til Kim Clijsters, Belgien 2008: taber i fjerde runde til Jelena Jankovic, Serbien)

»Det har ikke ligget i Carolines planer, at hun skal spille i Moskva. Men eftersom turneringen i Ruslands hovedstad har 30 års jubilæum, har de kontaktet os. Jeg forventer en snarlig afgørelse,« siger Piotr Wozniacki.

Efter US Open skal Caroline Wozniacki ved »Greenbrier Champions Tennis Classic« 14. september i USA spille en opvisningskamp mod russeren Maria Sharapova.

Piotr Wozniacki vil ikke afvise, at hans datter kommer til at spille flere opvisningskampe inden årets udgang.

»I øjeblikket er det dog kun hendes duel med Sharapova, der er sat en præcis dato på,« siger Piotr Wozniacki.

Tirsdag aften spiller Caroline Wozniacki sin første kamp ved US Open mod Yafan Wang. Den kan du følge live her hod B.T.