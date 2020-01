Tårerne løb stadig ned ad kinderne, da Caroline Wozniacki efter sin karrieres sidste og tabte match mod Ons Jabeur ved Australian Open mødte pressens udsendte.

»Jeg har grædt ud i dag, men til maj kommer jeg sikkert til græde igen,« sagde Caroline Wozniacki med henvisning til, at hun om knap fire måneder spiller opvisningskamp i Royal Arena på Amager mod Serena Williams.

Den 29-årige dansker blev blandt andet spurgt om, hvad hun tænker, når hun fremadrettet skal forholde sig til, at hun nu må nøjes med at skrive 'pensioneret tennisspiller' på sit visitkort.

»Jeg tænker ikke så meget lige nu. Men tennis har været en fantastisk del af mit liv. Det har givet mig så meget. Undervejs i karrieren har jeg mødt så mange søde mennesker og det har gjort mig til den person jeg er i dag. Så jeg sidder helt klart tilbage med et kæmpe smil.«

Caroline Wozniacki efter sin tenniskarrieres sidste kamp. Foto: KIM HONG-JI

Hvad er dine tanker om din tabte tredjerundekamp mod Ons Jabeur?

»Jeg havde håbet, at jeg ville vinde. Det lykkedes desværre ikke. Men jeg gjorde, hvad jeg kunne. Det var en kæmpe fight. Vi spillede i over to timer og publikum var fantastiske. De gjorde det virkelig specielt for mig i dag, så jeg er stolt over alt, hvad jeg har gjort.«

Du vælger at tage en Challenge i kampens slutfase. Du taber pointet, og dermed har tuneseren matchbold. Var det en rigtig diskosition?

»Jeg kan faktisk ikke engang huske den.«

Hvad betyder al den hyldest, som dine kolleger på tennis-touren har givet dig i dag?

»Det betyder rigtigt meget, at jeg har gjort et godt indtryk på dem, jeg har været på touren med. Jeg tror, det er vigtigere, at være fantastisk person end en fantastisk tennisspiller. Jeg har i min karriere gjort alt, hvad jeg kunne på banen, og jeg har gjort, hvad jeg kunne for at alle kunne føle sig velkommen på touren. Så det er selvfølgeligt specielt, at jeg har spillet min sidste kamp som professionel. Sporten har givet mig så meget, men den definerer mig ikke som person. Jeg har stadig meget at give udenfor banen. Så I kommer sikkert til at se mere til mig i fremtiden.«

