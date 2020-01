View this post on Instagram

Så kom dagen som jeg har frygtet længe. Beklager hvis det hele lyder lidt halvplat, da jeg jo er en 36-årig mand, men alle der kender mig ved at kvinden på billedet her er mit aller største forbillede. Så stor fan er jeg bare I 2009 så jeg en oktober aften fjernsyn og zappede tilfældigt rundt, da jeg pludselig faldt over en tenniskamp fra Qatar med en ung pige. Den unge pige var fire point fra at vinde kampen da hun pludselig faldt skrigende om på banen med det mest sindssyge krampeanfald. Hun havde brugt sine timeouts, så hun kunne ikke få behandling. Midt i tårerne, rejser hun sig pludselig og server med et løve brøl. Tre bolde senere på rystende ben med tårer ned ad kinderne, vandt hun!! Fra den dag var jeg fan!!!! Jeg har aldrig hverken før eller efter set sådan en viljestyrke fra et menneske! Hver en kamp har inspireret mig til at yde endnu mere. I mine øjne den ypperste atlet og det største forbillede nogensinde!! Jeg har gennem de sidste 11 år stået op midt om natten for at se dine kampe @carowozniacki for de imponerer mig hver gang. Uanset resultatet. Så mange højdepunkter at nævne. Men den bedste tenniskamp i verden er stadig din finale ved @australianopen i 2018 mod @simonahalep - din grand slam plus verdens nummer ét!! Ubeskrivelig sejt! TAK for alle dine kampe, ikke mindst dit talent og bestemt tak for at inspirere mig til at kæmpe selv når det virker umuligt. For et comeback ligger altid lige om hjørnet!! for at du pludselig selv en dag står på banen igen, for så vil jeg sidde klar! Nu vil jeg glæde mig til d.18/5 i Arenaen!! “Du havde en drøm - og du fik den til at gå i opfyldelse” nyd alt der kommer