Det var en smilende, men også eftertænksom Piotr Wozniacki, som B.T. mødte efter Caroline Wozniacki ved Australian Open havde spillet sin karrieres sidste kamp.

»Du får mig ikke til at sige et ord om kampen,« sagde han og tilføjede:

»Nu er det for mit vedkommende slut for en lang periode med at tænke tennis. Nu gælder det privatlivet, og det glæder jeg mig enormt meget til at få for mig selv sammen med mine nærmeste,« sagde Piotr Wozniacki og fortsatte:

»Det er nemlig ikke nogen hemmelighed, at jeg først nu føler mig som en rigtig far for Caroline. Faktisk for første gang i 22 år. Siden hun begyndte at spille tennis som syv-årig har jeg dag ind og dag ud sørget for at betingelserne på tennisbanen kunne være så optimale for hende som overhovedet muligt.«

(L-R) David Lee, husband of Denmark's Caroline Wozniacki and her father Piotr Wozniacki celebrate after her defeat against Tunisia's Ons Jabeur their women's singles match on day five of the Australian Open tennis tournament in Melbourne on January 24, 2020. (Photo by Greg Wood / AFP) / IMAGE RESTRICTED TO EDITORIAL USE - STRICTLY NO COMMERCIAL USE Foto: GREG WOOD Vis mere (L-R) David Lee, husband of Denmark's Caroline Wozniacki and her father Piotr Wozniacki celebrate after her defeat against Tunisia's Ons Jabeur their women's singles match on day five of the Australian Open tennis tournament in Melbourne on January 24, 2020. (Photo by Greg Wood / AFP) / IMAGE RESTRICTED TO EDITORIAL USE - STRICTLY NO COMMERCIAL USE Foto: GREG WOOD

Piotr Wozniacki lagde således ikke skjul på at han følte det som en lettelse, at det nu er slut med at rejse alverden rundt for at følge sin datter fra tennisturnering til tennisturnering.

Det stod klart, efter hun tabte sin tredjerundekamp til Ons Jabeur.

»Rigtig mange følelser og tanker strømmede gennem mit hoved, da sidste bold i Carolines kamp var spillet. Selvfølgelig er jeg ikke glad for at hun tabte, men hun har undervejs i turneringen tænkt alt for meget på sit karrierestop. På en måde kan man sige, at den bagage, hun har haft liggende på sin eskuldre, har været meget tung at bære,« sagde Piotr Wozniacki.

Han understregede, at det ikke altid har været en dans på roser for ham at være en del af det internationale tennismiljø.

»Der er rigtig mange rygklappere, men også mange kritikere. Det vil sige, at der bliver sagt og skrevet en masse,« sagde Piotr Wozniacki.

»Ikke alt er lige seriøst. Men rigtig meget af det, er ting man skal bruge energi på at forholde sig til. Kort sagt: Der har været rigtig mange stressfaktorer,« sagde Piotr Wozniacki.

Sammen med den øvrige del af familien blev han hyldet midt på banen efter Caroline Wozniackis nederlag.

»Det var en storslået afsked, hun fik af Australian Open-arrangørerne og WTA. Masser af ros. Så jeg er bestemt en glad mand lige nu. Men jeg føler altså også en vis form for befrielse og lettelse,« lød Piotr Wozniackis slutreplik.