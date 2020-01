Et Instagram-opslag har fået Piotr Wozniacki op i det røde felt.

Således forstår han intet af, at Dansk Tennis Forbund (DTF) i forbindelse med sit 100 års jubilæum har udeladt hans datter, Caroline Wozniacki, i en collage, der onsdag blev publiceret i forbindelse med en konkurrence.

»Det er en provokation, at man ikke har medtaget et billede af Caroline. Men hun er ikke den eneste, der er blevet forbigået. For hvor finder man andre af forbundets store profiler som Kurt Nielsen og Jan Leschly? De nåede trods alt henholdsvis Wimbledon-finalen og US Open-semifinalen. I stedet nøjes man med Holger Rune, Clara Tauson og Frederik Løchte Nielsen, der også har profileret sig, men knapt så markant,« siger Piotr Wozniacki i en snak med B.T. i Melbourne Park, hvor dette års udgave af grandslam-turneringen Australian Open løber af stablen.

Piotr Wozniackis udtalelse følges op af sønnen Patrik Wozniacki, der til daglig er tenniskommentator på TV2.

View this post on Instagram Vi fylder 100 år, og det vil vi gerne fejre med jer! Del jeres fede tennisbillede med os på #dtf100 - så er I med opløbet om præmier som tennisbolde, Davis Cup-billetter og andet godt. Vi kårer en vinder hver måned Link i bio’en A post shared by Dansk Tennis Forbund (@dansktennisforbund) on Jan 22, 2020 at 12:14am PST

'Hvorfor er der ikke et billede af Caroline? Sidst jeg kiggede stillede hun op for Danmark? Det er sq en ommer DTF,' skriver han blandt andet på sin Instagram-profil.

På spørgsmålet om hvorfor han tror, DTF har handlet som tilfældet er, siger Piotr Wozniacki:

»For 100 år siden agerede de på samme måde som de gør i dag. Intet har ændret sig.«

Er det noget du vil gøre noget ved?

»Jeg er ligeglad med dem. Fuldstændig!«

Piotr Wozniacki sammen med Caroline Wozniacki på træningsbanen i Melbourne Park under grandslam-tennisturneringen Australian Open. Foto: PAUL CROCK

Er du færdig med Dansk Tennis Forbund?

»Jeg vil bare sige, at de med collagen giver et svar på det hårde arbejde, vi gennem årene har lavet. Det er respektløst. I øvrigt har de også lige skuffet mig, da de forleden uddelte prisen som 'Årets Tennisspiller 2019'. Den gik til Clara Tauson. Har du hørt, hvor mange kampe hun vandt på WTA Touren i fjor? Zero! Til sammenligning var Caroline eksempelvis i finalen i Charleston.«

Er det noget, du vil have en snak med DTF-lederne om?

»Jeg vil ikke tale med dem. Jeg vil ikke kigge på dem. Og jeg vil ikke mødes med dem. Aldrig har de hjulpet mig. Aldrig har de ringet til mig. Caroline havde en ensom opvækst i det danske tennissystem. De havde, mens hun skulle udvikle sit spil, sine helt egne kriterier. Caroline repræsenterede dem. I stedet valgte de at promovere sig selv.«

Hvordan vil dit svar lyde, hvis DTF i fremtiden spørger dig om, at der skal indledes et samarbejde mellem jer?

»Så vil jeg sige nej. Jeg vil godt hjælpe på individuel basis, hvis forældre til et talent ønsker råd. Men ikke med dem, da de som sagt aldrig har hjulpet mig. Caroline spiller sin sidste kamp (18. maj i Royal Arena, red.). Jeg kan ikke forestille mig, at et eneste DTF-medlem vil være tilstede her. Og de får i hvert fald ikke en invitation fra mig. Jeg inviterer kun de folk, der har hjulpet Caroline i løbet af karrieren.«

B.T. har forsøgt at indhente et svar på Piotr Wozniackis verbale udfald fra Dansk Tennis Forbunds formand Henrik Thorsøe Pedersen. Men han er ikke vendt tilbage på henvendelsen.

I øvrigt spiller Caroline Wozniacki sin tredje kamp ved Australian Open meget tidligt fredag eftersom den er programsat til start tidligst klokken 02.30. Modstanderen her er Ons Jabeur fra Tunesien.