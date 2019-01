Der er op til den netop påbegyndte tennissæson blevet spekuleret en del i, hvorvidt Caroline Wozniacki mon er i gang med sine sidste måneder på de professionelle spilleres WTA Tour.

Men tilsyneladende er det mere medierne end hende selv, der går rundt med disse spekulationer.

Ved et pressemøde i Auckland svarede hun i hvert fald således på spørgsmålet om, hun i lighed med i år også i 2020 har i sinde at deltage ved WTA-turneringen »ASB Classic«:

»Jeg nyder det virkelig her. Det er sådan en stor turnering, så jeg ville elske at komme tilbage.«

Foto: EDGAR SU Vis mere Foto: EDGAR SU

Hun får ingen opfølgende spørgsmål på svaret, men dagbladet The New Zealand Herald skriver ikke desto mindre, at 'hun lovede, at vende tilbage i 2020'.

Udtalelsen faldt efter hun torsdag i anden runde sensationelt tabte 4-6, 4-6 til verdensranglistens nummer 152, Bianca Andreescu, fra Canada.

I kampen bad Caroline Wozniacki om en medical timeout, hvor hun blev behandlet for en muskelskade i maveregionen.

Hvor slem den er, melder historien intet om.

Bianca Andreescu har fået en forrygende start på 2019. Torsdag besejrede hun Caroline Wozniacki ved WTA-turneringen i Auckland og fredag vandt hun over Venus Williams, Foto: DAVID ROWLAND Vis mere Bianca Andreescu har fået en forrygende start på 2019. Torsdag besejrede hun Caroline Wozniacki ved WTA-turneringen i Auckland og fredag vandt hun over Venus Williams, Foto: DAVID ROWLAND

I stedet udtaler hun sig om sin præstation mod Bianca Andreescu.

»Jeg synes første sæt var okay. I det andet spillede vi begge rigtig godt, og jeg fik samlet mit spil op. Hvad angår mine server, føler jeg, at jeg burde have fået mere ud af dem,« citeres Caroline Wozniacki for at sige og tilføjer:

»Men der er mange positive ting. Jeg føler, jeg kan spille bedre end jeg gjorde. Jeg ville ønske, jeg havde spillet bedre, men sådan skulle det desværre ikke være. Hun havde intet at tabe, og derfor kunne hun spille meget fri. Jeg forsøgte at gøre mit bedste og må fremadrettet forsøge at se det positivt på tingene.«

Efter sin exit ved turneringen i Auckland kan Caroline Wozniacki komme i gang med de sidste forberedelser til årets første Grand Slam-turnering, Australian Open, der serves i gang mandag 14. januar i Melbourne.

Caroline Wozniacki kysser sejrstrofæet efter sidste års vundne finale ved Australian Open. Foto: THOMAS PETER Vis mere Caroline Wozniacki kysser sejrstrofæet efter sidste års vundne finale ved Australian Open. Foto: THOMAS PETER

Her er Caroline Wozniacki forsvarende mester eftersom hun vandt finalen i turneringens 2018-udgave over Simona Halep.

I dette års Australian Open vil Caroline Wozniacki takket være sin øjeblikkelige tredjeplads på verdensranglisten blive tildelt en semifinale-seeding.

I øvrigt er det værd at bemærke, at Bianca Andreescus sejr over Caroline Wozniacki ikke var en enlig svale.

Fredag fulgte det 18-årige stortalent sin sejr op ved at sendte den amerikanske veteran Venus Williams ud af turneringen.