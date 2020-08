Piotr Wozniacki er af sine børn blevet beskrevet som noget af en spøgefugl.

Og det sætter han en stor fed streg under i det seneste afsnit af 'Klædt af mod toppen med familien Wozniacki', der bliver vist på Dplay.

Her skal hele familien prøve kræfter med at dykke. En efter en skal de se, hvor langt de kan komme ned, alt imens de arbejder på det mentale i ikke at kunne trække vejret under vandet.

Da det bliver Piotr Wozniackis tur, jubler han i første omgang over at have slået gårsdagens dyk, der lød på 4,2 meter. For han når nemlig op på 6,8 meter, men efter at være kommet glad op fra vandet, kalder han pludselig på en læge og siger, han har akut brug for hjælp. Og det får Caroline Wozniacki til at reagere.

Hele familien Wozniacki har været på tur for at bestige Kilimanjaro. Foto: KIM HONG-JI Vis mere Hele familien Wozniacki har været på tur for at bestige Kilimanjaro. Foto: KIM HONG-JI

»Er du okay, er du okay? Du bløder, du bløder,« lyder det bekymret fra den danske tennisstjerne, alt imens Piotr Wozniacki bliver tilset af en læge, der holder et håndklæde op til hans ene øre.

»Pludselig er der rødt overalt. Det kan være en sprængt trommehinde,« lyder det fra lægen.

Flere gange bliver Piotr Wozniacki spurgt, om han er okay, og til sidst kan han ikke holde masken længere overfor den bekymrede familie. Han kommer med et stort smil, fjerner håndklædet og viser, at der blot har været tale om ketchup.

»Det er jokeren i min far. Hvis der kommer blod ud af mit øre, har I bare at hjælpe mig, for det laver jeg ikke sjov med. Men min far er okay, og det er det vigtigste,« lyder det fra Caroline Wozniacki, der altså kunne ånde lettet op.

At Piotr Wozniacki er en af dem, der laver mest sjov i familien, har Caroline Wozniacki og Patrik Wozniacki tidligere fortalt i programmet.

»Han elsker at lave sjov. Han elsker at lave de her platte vittigheder. Når folk spørger, om han er færdig på engelsk, 'are you finished',« har Patrik fortalt i programmet, hvor Caroline Wozniacki supplerede:

»Så siger han 'no no, I am not Finish, I am Danish'. Det er hans joke nummer ét,« har den tidligere verdensetter fortalt.

'Klædt af mod toppen med familien Wozniacki' kan ses på Dplay, og der kommer et nyt afsnit hver torsdag.