Som kendt person bliver der skrevet om en i medierne.

Det har familien Wozniacki også mærket gennem årene. På både godt og ondt.

»Det kan godt være, at mange roser, men hver dag er der mange negative historier om os,« siger Piotr Wozniacki til DR Sporten.

Og i den forbindelse har han givet et særligt råd i forhold til at håndtere det. Til begge sine børn, fortæller Piotr Wozniacki om kritikken, der blandt andet har gået på de enorme træningsmængder og skiftende trænere.

Piotr Wozniacki og Caroline Wozniacki. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Piotr Wozniacki og Caroline Wozniacki. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Der har jeg sagt til Caroline og Patrik, at de ikke skal læse artikler om de ting. De skriver positivt, når det går godt, men når de begynder at kritisere jer, skal I ikke tage imod det. Kun hvis det er konstruktiv kritik, for det er meget vigtigt,« siger Piotr Wozniacki.

Han er far og træner for Caroline Wozniacki, men netop trænergerningen er han netop nu i gang med for sidste gang. For årets Australian Open er Caroline Wozniackis sidste turnering som professionel tennisspiller, og derfor er det nogle specielle dage for familien i Melbourne.

»Indtil videre er jeg rolig og nyder situationen. Jeg har min familie her, hvilket er fantastisk. Men jeg kan sagtens forestille mig, det bliver lidt følelsesladet. Når kampdagen kommer, kommer det sikkert til at føles lidt anderledes, fordi man aldrig ved, om det er ens sidste kamp, eller om man når hele vejen til finalen,« fortalte Caroline Wozniacki på et pressemøde inden turneringen.

Caroline Wozniackis førsterundekamp mod amerikaneren Kristie Ahn er programsat til at blive spillet mandag.

Caroline Wozniacki er dumpet ned som 35 på verdensranglisten og er derfor ikke seedet i sin sidste grand slam.

Det betyder, at hun står til at møde lutter seedede spillere, hvis hun klarer sig videre fra første runde. Og hvis de potentielle modstandere lever op til deres seedninger.

Forholdene i Melbourne har været omgivet af kritik i forbindelse med kvalifikationskampene i den seneste uge, fordi røg fra skovbrande er drevet ind over storbyen og har generet spillerne.

Flere spillere har krævet turneringen udsat, indtil luften er blevet renere, men indtil videre er det planen, at kampene som planlagt begynder 20. januar.