Det var en glad og tilfreds Piotr Wozniacki, som BT's udsendte tennisreporter mødte på Roland Garros-anlægget efter Caroline Wozniackis storsejr på 6-1, 6-0 i anden runde af Grand Slam-tennisturneringen French Open.

»Fin kamp. Fornuftigt spil. Caroline behøvede ikke at lave noget ekstraordinært for at vinde. Men modstanderen lavede altså også mange fejl fra forhåndssiden,« lød hans kortfattede analyse.

Overraskede det dig, at det gik så nemt?

»Nej. Det var første gang, at spanieren spillede en kamp på Centre Court. Grand Slam-baner virker bare større end de baner, almindelige turneringer spilles på. Netop på dette punkt kom erfaringen Caroline til gode.«

Hvorfor havde Caroline så godt fat i spanierens hårde serv?

»Vi havde på forhånd aftalt, at hun skulle stå lidt længere tilbage i banen, så der var mere tid til at styre bolden over nettet. Den taktik lykkedes perfekt.«

Hvad siger du til, at hun er klar til French Opens tredje runde?

»Det er fint. Men der er lang vej endnu. Jeg vil ikke sige, at de to første kampe i dette års French Open er gået for nemt. Set fra min side, vil det være fint, hvis hun frem til finalen fortsætter med at levere lige så overbevisende præstationer.«

I tredje runde på fredag skal Caroline Wozniacki møde vinderen af kampen mellem Alizé Cornet og Pauline Parmentier.