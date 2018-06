Det var en glad og tilfreds Piotr Wozniacki, der mødte dansk presse efter Caroline Wozniacki med sejr på 6-0, 6-3 over Pauline Parmentier havde spillet sig videre til fjerde runde ved Grand Slam-tennisturneringen French Open i Paris.

»Jeg synes, Caroline spillede fornuftigt. Hun var meget fokuseret og koncentreret. For en måned siden mødte Caroline også Parmentier, men trak sig ud efter andet sæt med en skade. I forhold til den kamp tror jeg, at den franske spiller her på Roland Garros-anlægget blev overrasket over, at Caroline spillede hende mere i for- end baghånden,« sagde han.

Caroline Wozniacki vandt kampens første 11 partier i overbevisende stil, hvorefter hendes 32-årige modstander fik pyntet på resultatet.

»Det skal man ikke lægge så meget i. Parmentier begyndte jo at satse lidt mere til sidst,« sagde Piotr Wozniacki.

I French Opens første tre kampe har Caroline Wozniacki kun afgivet 11 partier, men dette faktum tager hendes far og træner med ophøjet ro.

»Jeg kigger ikke på de konkrete resultater. Det vil være farligt. Men det er indiskutabelt, at Caroline har vundet sine første kampe rimeligt nemt,« sagde Piotr Wozniacki.

Nu venter der en kamp mod verdensranglistens nummer 14, Daria Kasatkina, som har besejret Caroline Wozniacki to gange i indeværende kalenderår.

»Hun er farlig. Hun spiller jo lidt som en mand. På den måde at forstå, at hun skifter tempo og laver forskellige ting. Generelt vil jeg sige, at Kasatkina er meget talentfuld og jeg respekterer hende for det arbejde, hun laver,« sagde Piotr Wozniacki, der har taktikken klar:

»Caroline skal være klar fra start og arbejde meget hårdt.«

Undervejs i kampen mod Pauline Parmentier tørnede Caroline Wozniacki sammen med et reklameskilt foran en af liniedommerne.

»Heldigvis skete der intet. Men normalt i en sådan situation skal der spilles ombold,« sagde Piotr Wozniacki.