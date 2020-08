Sport fylder stort set alt for familien Wozniacki både privat og professionelt.

Bare de er så meget som ude at gå en tur, spiller yatzy eller backgammon, konkurrerer de om, hvem der går hurtigst, løber længst eller slår flest seksere.

Nu venter der familien den hidtil største konkurrence af alle: nemlig mod naturens og kroppens kræfter i kampen om at nå toppen af verdens højeste fritstående bjerg, Kilimanjaro, i Tanzania.

For selv om det er et fælles familieeventyr at bestige den tanzaniske kæmpe, vil man alligevel gerne udmærke sig, når ens lillesøster, Caroline Wozniacki, har ligget på verdensranglistens førsteplads i 71 uger, ens svoger er den tidligere NBA-basketballspiller David Lee, og man selv i øvrigt er tidligere professionel fodboldspiller.

Sådan lyder det med et smil fra Caroline Wozniackis storebror, Patrik Wozniacki, som sammen med resten af familien kan ses i programserien 'Klædt af mod toppen med familien Wozniacki' på Dplay og Kanal 5. Her kan du læse B.T.s anmeldelse af de første afsnit

»Vi kan ikke bare have en helt almindelig hyggestund. Så der går selvfølgelig også noget konkurrence i den her,« griner Patrik Wozniacki, der har pensioneret fodboldstøvlerne og i dag arbejder som tenniskommentator på TV2 Sport:

»Det ligger bare så naturligt til os. Vi synes, det er fedt at presse hinanden, og på den måde tror jeg også, at vi bliver bedre, fordi vi er så konkurrencemindede og ikke bare giver op ved første forhindring.«

Det var ikke kun blandt sin søster og sin svoger, at konkurrencegenet var tændt, men også blandt sin celebre svogers mor, Susan Lee, og sine egne forældre, Anna og Piotr Wozniacki.

»Susan og min far og mor klarede det også ret godt i alt, hvad vi foretog os, selv om de er ældre end os. Det var helt vanvittigt. Så der var også pres på for ikke at tabe ansigt til dem, selv om man selvfølgelig også gerne vil have, at de klarer sig godt,« griner han.

Patrik Wozniacki ser tilbage på turen med et kæmpe smil, men sådan var det ikke udelukkende, mens de var afsted.

Der var der også blod, sved og tårer i ordenes bogstaveligste forstand. For Patrik Wozniacki har det været den hårdeste fysiske udfordring nogensinde.

»Det var et skridt ad gangen, og man går langsomt, så det var ikke, fordi pulsen kom helt i vejret og bankede afsted. Det var bare lange dage. I gennemsnit går man syv timer om dagen,« siger han og uddyber:

»Uanset om man løber eller går, er det hårdt at være aktiv så mange timer i streg. Det var et kæmpe bjerg, og jo højere man kom op, desto tyndere blev luften, og det var enormt udmattende.«

Turen mod toppen skulle dog foregå uden overtøj eller med andre hjælpemidler som ekstra ilt - og derfor skulle familien familien inden bjergbestigningen forbi tre eksperter for at tilegne sig teknikker til at kunne præstere under sådanne forhold:

Familien skulle lære at håndtere ekstrem kulde hos Wim 'The Ice Man' Hof - blandt andet ved at vandre i shorts og bade i isvand i de barske bjerge i Polen.

Dernæst skulle familien til den tanzaniske paradisø Zanzibar, hvor den danske verdensmester i fridykning, Stig Severinsen, tog dem ud på åbent hav for at lære dem at optimere iltoptaget for at undgå højdesyge.

Ved foden af bjerget på fastlandet ventede shaolin-munken Master Shifu, som tog familien gennem mental- og udholdenhedstræning med afsæt i de sagnomspundne metoder.

Især står fridykningssessionerne stærkt for Patrik Wozniacki.

»Der var nogle mentale barrierer, man hele tiden skulle kæmpe med. Det mest angstprovokerende var helt klart at skulle tage et ekstra tag ned i havet, selv om det betød, at man havde mindre luft på vej op,« siger han:

»Det var virkelig grænseoverskridende og angstprovokerende at skulle finde balancen mellem, hvor man kan reelt kan yde, men samtidig stoppe, når man virkelig ikke kan mere. Samtidig var det også en vanvittig følelse at kunne mærke, hvordan lungerne nærmest udvidede sig på vej mod overfladen, og man fik luft. Det var en surrealistisk oplevelse.«

Efter træningsforløbene, som skulle klæde familien på til at nå toppen uden overtøj og ekstra ilt, begyndte bjergbestigningen. Om metoderne virkede, og om familien nåede toppen af Kilimanjaro, må man se i programmerne.

Men trods de intense og udfordrende uger ville Patrik Wozniacki gøre det hele igen uden at blinke.

»Hele forløbet har været vanvittigt hårdt, men en kæmpe oplevelse, jeg ikke ville have været foruden,« siger han og fortsætter:

»Måske ville jeg gerne lige have haft min søn og min kæreste med, men det havde været relativt svært på denne tur, men det hele samlet sammen var mega fedt, grænseoverskridende og hårdt, men en kæmpe fornøjelse,« smiler han.

