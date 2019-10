Det er ikke hver dag, at Caroline Wozniacki er den, der bliver en lille smule paf, når der skal tages billeder.

Men det var nok lige præcis det, der skete, da den danske tennisspiller torsdag var på talerstolen til en IT-konference i København.

Her mødte Wozniacki og hendes mand, David Lee, nemlig ingen ringere end Game of Thrones-stjernen Kit Harrington, der i den verdenskendte serie spiller rollen som John Snow. Og den mulighed lod parret ikke gå forbi.

'Vinteren er på vej i København! Sjovt at lære 'King in the North' at kende,' skriver danskeren til billedet med reference til serien, der af mange bliver betegnet som verdens bedste.

'Vinteren er på vej i København! Sjovt at lære 'King in the North' at kende,' skriver danskeren til billedet med reference til serien, der af mange bliver betegnet som verdens bedste.

Den 29-årige tennisstjerne holder lige nu ferie hjemme i København og skulle torsdag, ligesom Kit Harrington, holde en tale til en IT-konference arrangeret af virksomheden Nutanix.

Caroline Wozniackis tabte senest i semifinalen ved China Open til den senere vinder af turneringen, Naomi Osaka.

Dermed er danskerens sæson slut, da hun ikke har skrabet nok point sammen til at være blandt årets otte bedste, der deltager i sæsonfinalen. Det skyldes i høj grad en sæson, der har været plaget af sygdom og skader.

»Det bliver rart. Jeg vil tage en masse tid væk fra tennisbanen, genoplade og få min krop til at føle sig 100 procent igen, og så vil jeg begynde at komme langsomt tilbage,« sagde danskeren på et pressemøde efter sit exit i Kina.

Udover at få taget billeder med en verdenskendt skuespiller har Caroline Wozniacki haft tid til at vise sin amerikanske mand rundt i København.

Her blev der blandt andet tid til en frokost, som David Lee var yderst begejstret for.

Der har længe været spekulationer om, at Wozniackis fremtid, men tidligere på ugen bekræftede arrangørerne bag Australian Open, at danskeren er på deltagerlisten til turneringen i januar.

Det er dog endnu ikke blevet bekræftet af Wozniacki-lejren.