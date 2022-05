Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Så kom der også fortjent hyldest fra Danmarks tennisdronning.

Den tidligere verdensetter Caroline Wozniacki hylder sin unge landsmand Holger Rune efter den totalt uventede sejr mod den fjerdeseedede græker Stefanos Tsitsipas mandag eftermiddag.

Med sejren er Rune nået til kvartfinalen, hvilket faktisk tangerer Wozniackis bedste resultat i French Open, som hun opnåede i 2010 og 2017.

'Woohoo!! Godt arbejde, Holger!!!, skriver hun efter den sensationelle sejr.

Foto: DYLAN MARTINEZ Vis mere Foto: DYLAN MARTINEZ

Lykønskningerne vælter ind over den 19-årige danske komet, og der faldt også en af fra turneringens anden teenage-stjerne, Carlos Alcaraz. Det er første gang siden 1994, at to teenagere har nået så langt i turneringen.

Holger Rune er den første danske mand til at nå en Grand Slam-kvartfinale siden 1967, hvor Jan Leschly nåede semfinalen ved US Open.

Skal Rune også opnå den milepæl, så skal han forbi norske Casper Ruud, som han indtil videre har spillet mod tre gange i karrieren - og endnu ikke har slået. Den 23-årige nordmand er seedet som nummer otte, og i april spillede de to skandinaviske topspillere en tæt dyst, hvor Ruud dog trak sig sejrrigt ud med 7-6, 7-5.

Men siden har danskere fået sit store gennembrud på den internationale scene. Først med ATP-triumfen i München og indtil videre fire sejre i French Open. Den femte ville bringe ham i kamp mod syvendeseedede Andrey Rublev eller den 33-årige veteran Marian Cilic.

Den anden halvdel havde set endnu sværere ud, for der er Novak Djokovic, Alexander Zverev, Rafael Nadal og benævnte Alcaraz placeret. De er henholdsvis nummer 1, 3, 5 og 6 i verden.