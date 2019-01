Der er lagt op til et regulært drama i Australian Opens tredje runde på fredag.

For efter Caroline Wozniacki og Maria Sharapova på Grand Slam-turneringens tredjedag begge besejrede svenske modstandere, er de nu klar til at duellere for 11. gang i karrieren.

Ganske vist har de ikke mødt hinanden siden Maria Sharapova vandt over danskeren ved en WTA-turnering i Madrid i 2015, men i de efterfølgende år har de flere gange været i clinch uden for banen.

En af gangene var i marts 2016.

Maria Sharapova på pressemødet 7. marts 2016, hvor hun i Los Angeles fortalte om, at hun var blevet dopingdømt. Foto: ROBYN BECK

Her stillede Maria Sharapova ved et pressemøde op og offentliggjorde, at hun var blevet testet positiv for brug af det forbudte stof meldonium.

Den russiske tennisstjerne påstod, at der var tale om en forglemmelse, da stoffet først var blevet ulovligt ved årsskiftet, og at hun i øvrigt havde indtaget det de foregående 10 år.

Imidlertid gik Maria Sharapova forgæves, hvis hun troede, der var medlidenhed at hente hos Caroline Wozniacki.

»Som atleter sørger vi altid for, at der ikke er noget, der kan bringe os i sådan en situation,« kommenterede Caroline Wozniacki.

Caroline Wozniacki ved et pressemøde efter en kamp på WTA Touren. Foto: Henry Browne

Da Maria Sharapova året efter blev inviteret til WTA-turneringen i Stuttgart - et par dage før hendes dopingkarantæne udløb - kunne blandt andre Caroline Wozniacki ikke skjule forargelsen.

»Jeg synes, det er meget problematisk at tillade - uanset hvem det er - en spiller, der stadig har forbud mod at deltage i en turnering, at spille den uge,« sagde Caroline Wozniacki

Den kommentar bekom ikke Sharapova-lejren vel, og en uges tid senere gik russerens agent, Max Eisenbud, til pressen med følgende stikpille til Caroline Wozniacki og polakken Agnieszka Radwanska, der også havde været med i koret af kritikere.

»Alle disse 'journey men' som Radwanska og Wozniacki, der aldrig har vundet en Grand Slam og bliver overhalet af den næste generation, de er smarte og prøver at holde Maria (Sharapova, red.) væk fra Paris (French Open, red.).«

Wozniacki vs. Sharapova Indbyrdes kampe: 4 - 6

4 - 6 WTA-titler: 30 - 36

30 - 36 Grand Slam-titler: 1 - 5

1 - 5 Præmiepenge: 33.495.723 US-dollars - 38.355.240 US-dollars.

Det anstrengte forhold blev endnu engang udstillet undervejs i 2017-udgaven af US Open, hvor de to stjerner i medierne langede ud efter hinanden i en sag om forfordeling af baner.

Her blev Wozniackis kamp mod Ekaterina Makarova flyttet fra bane 5 til bane 17.

Danskeren tabte sensationelt opgøret, og på det efterfølgende pressemøde kunne hun ikke holde harmen over, at den useedede Maria Sharapova havde spillet sine to første kampe på mægtige Arthur Ashe Stadium, tilbage.

»Jeg forstår fuldstændigt forretningsdelen af det hele, men når personer, der kommer tilbage fra dopingdom efter brug af præstationsfremmende stoffer, lige pludselig får lov at spille alle deres kampe på centre court, synes jeg, at man skal være på vagt. Jeg synes ikke, at det sætter et godt eksempel,« sagde Caroline Wozniacki.

Maria Sharapova ved et pressemøde under Australian Open. Foto: GREG WOOD

Den udtalelse besvarede Maria Sharapova ifølge The Guardian således:

»Det er ikke mig, der laver turneringsplanen. Jeg er konkurrencemenneske. Sæt mig ud på parkeringspladsen i Queens i New York City, og jeg er glad for at spille dér. Det er ikke noget, der betyder noget for mig. Alt hvad der betyder noget for mig er, at jeg er i fjerde runde. Jeg er ikke sikker på, hvor hun (Caroline Wozniacki, red.) er,« sagde Maria Sharapova med slet henvisning til, at hendes danske rival var slået ud af turneringen.

Med til historien om rivaliseringen mellem Caroline Wozniacki og Maria Sharapova hører formentlig også førstnævntes tætte venskab med Serena Williams, som russeren siden deres Wimbledon-finale i 2004 ligeledes har haft et anstrengt forhold til.

I den forbindelse er det ikke uvæsentligt at nævne, at Maria Sharapova for et par år siden var kæreste med herresinglespilleren Grigor Dimitrov, som Serena Williams angiveligt havde et tæt forhold til forinden...