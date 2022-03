Når India Wells onsdag løber af stablen, bliver det med Caroline Wozniacki i USA.

Der er dog ikke tale om et comeback på tennisbanen. I stedet debutterer den danske stjerne som ekspertkommentator hos Tennis Channel, når den store turnering starter senere onsdag.

»Jeg kan ikke vente med at blive en del af holdet på Tennis Channel ved Indian Wells og i Miami,« siger Caroline Wozniacki til Tennis Connected.

For Indian Wells er nemlig ikke den eneste tv-tjans, Caroline Wozniacki har de kommende uger. Hun er også ekspert, når Miami Open skal spilles senere på måneden.

»Det her er et af mine yndlingstidspunkter på tennissæsonen, og jeg har gode minder fra begge turneringer,« fortæller danskeren.

Netop en af de store triumfer fra karrieren fandt sted ved Indian Wells. Her vandt Caroline Wozniacki tilbage i 2011.

Hun stoppede sin aktive karriere i januar 2020 under Australian Open – som hun vandt to år forinden – men hun har stadig en smule til gode på tennisbanen.

For den 5. april skal hun spille sin afskedskamp, den såkaldte 'Final One', i Royal Arena i København. Her står Angelique Kerber på den anden side af nettet, når Wozniacki skal hyldes af tusindvis af danske fans.

Årets Indian Wells er dog stadig med dansk deltagelse, da Clara Tauson er en med – hun er endda seedet og træder dermed først ind i anden runde af den store turnering.

Også Holger Rune håber på at kunne blive en del af det fornemme selskab. Han slog tidligt onsdag morgen dansk tid amerikanske Mitchell Krueger i kvalifikationen og mangler dermed kun én sejr for at kvalificere sig til turneringen.