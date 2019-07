Detaljerne fra Caroline Wozniackis bryllup bliver ved med at se dagens lys.

Og nu har parrets stylist, Anita Patrickson, delt endnu et glimt fra den store dag.

'Jeg havde det så sjovt med at arbejde med Caroline Wozniacki og David Lee og deres look til brylluppet,' skriver hun til en hel billedserie, som kan ses i bunden af artiklen.

Blandt andet har hun delt et billede fra en af festerne, hvor den får fuld gas med live-musik fra et orkester, mens Caroline Wozniacki sidder på skøddet af sin mand.

Derudover løfter Patrickson også sløret for et ønske, Caroline Wozniacki havde til sin store dag.

'Caro, du fik det prinsesse-øjeblik. Jeg elsker jer. Ønsker jer et liv fyldt med lykke,' skriver Anita Patrickson til de nygifte, der gav det store 'ja' den 15. juli i Toscana.

I dagene efter kom flere og flere detaljer frem. Blandt andet, at festlighederne varede en hel weekend.

Torsdag var der velkomstfest med fyrværkeri og lasershow, inden en god portion af gæsterne spontant lukkede festen ned med at hoppe i poolen.

Fredag blev der afholdt konkurrencer for gæsterne i form af et mini-OL, og så var der middag og den amerikanske traditionelle prøvemiddag. Her var der italienske specialiteter på menuen såsom lammekoteletter, salami og risotto, mens der var italiensk is til dessert

Der var omkring 120 gæster, og de var ved lørdagens fest også vidne til en stor overraskelse fra David Lee til bruden, for han havde sørget for, at det danske band Lukas Graham kom og spillede - blandt andet kærlighedssangen 'Love Someone'.

En lille uges tid efter afslørede Caroline Wozniacki desuden, at parret faktisk blev viet to gange. De startede nemlig weekenden med en lille vielse kun for familien, inden resten af gæsterne ankom. Til brylluppet 15. juni bar Caroline Wozniacki en smuk, specialdesignet brullypskjole fra designeren Oscar de la Renta, og ved den hemmelige vielse dagen før bar hun en kjole lavet af Stella McCartney.

Efter den store weekend tog parret på en kort mini-moon, inden hverdagen og tennisbanen igen kaldte for Wozniacki.