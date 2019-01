Det er indiskutabelt, at den danske tennisspiller Caroline Wozniacki er veltrænet.

Men i en ny rangliste, som er fortaget af det amerikanske magasin Sports Illustrated, må hun nøjes med en 22. plads på listen over verdens 25 mest fitte, kvindelige idrætsudøvere.

I undersøgelsen mener de fem deltagende eksperter, at den 21-årige gymnast Simone Biles fra USA har gjort sig fortjent til førstepladsen.

Men Caroline Wozniacki får pæne ord med på vejen.

Således skriver panelet dette om hende:

»Den tidligere verdensrangliste-etter og regerende Australian Open-vinder Caroline Wozniacki fortsætter med at demonstrere sin overlegne fitness, selvom hun har fået diagnosticeret leddegigt. For at afhjælpe symptomerne har hun i sit træningsprogram tilføjet flere mobilitetsøvelser til sit i forvejen varierede træningsprogram, der blandt andet omfatter traditionel hurtighedstræning, boksning og yoga.«

Sports Illustrated har også lavet en liste over de 25 mest veltrænede mænd.

Her går førstepladsen til Saquon Barkley, der spiller amerikansk fodbold for New York Saints, mens Juventus-angriberen Cristiano Ronaldo må nøjes med andenpladsen.

Caroline Wozniackis fysik har ellers været et tema i den første uge af Australien Open.

I Melbourne Park, hvor Grand Slam-tennisturneringen Australian Open i disse dage afvikles, er der blevet talt en del om, om danskeren har tabt sig siden sidste sæson.

B.T.'s udsendte bad hende efter sejren i andenrundekampen på 6-1, 6-3 over Johanna Larsson om en kommentar.

»Jeg har hørt det fra flere personer. Men jeg synes det ikke. Kilomæssigt vejer jeg altså nogenlunde det samme som altid,« sagde Caroline Wozniacki, der ifølge WTA's hjemmeside oppebærer en vægt 63 kilo.