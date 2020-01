Efter Caroline Wozniacki har meddelt, at hun indstiller karrieren efter Australian Open, er der flere, der har nævnt, at hun er dansk idræts største navn nogensinde.

Nu blander den tidligere verdensetter og grand slam-vinder sig på B.T.s forespørgsel i debatten, der inkluderer store profiler som sejlsportsmanden Paul Elvstrøm, håndboldspilleren Anja Andersen og svømmeren Ragnhild Hveger.

»Det er svært at sige, hvem der er den største. Jeg synes, at vi gennem årene i Danmark har haft mange dygtige atleter. Michael Laudrup bliver nævnt rigtig mange gange, og hans karriere var fantastisk,« siger Caroline Wozniacki.

Mandag skal den 29-årige dansker ved Australian Open møde amerikaneren Kristie Ahn. Bliver det til et dansk nederlag her, har hun spillet karrierens sidste officielle kamp.

Hvem er Danmarks største idrætsprofil nogensinde?

»Før en turnering har man altid lidt sommerfugle i maven. Men det føles lige nu ikke anderledes end normalt,« siger Caroline Wozniacki.

Der var mange danske sportsinteresserede, der havde håbet, at hun ville have forlænget karrieren frem til sommerens olympiske lege i Tokyo.

»Jeg elsker OL, og jeg synes, at OL har været et fantastisk kapitel i mit liv. At være fanebærer (OL 2016 i Rio, red.) har helt sikkert været et højdepunkt. Men jeg skulle i beslutningsfasen ind at se på mig selv, og hvordan jeg har det (helbredsmæssigt, red.) med at skulle spille et helt år mere. Hertil kommer, at jeg ikke var OL-kvalificeret, da jeg ikke havde spillet tilstrækkeligt mange Fed Cup-landskampe. Det var én af grundene til, at jeg tænkte, at det var et godt tidspunkt at stoppe efter Australian Open,« siger Caroline Wozniacki.

Efter Australian Open er det sandsynligt, at Caroline Wozniacki drager på sightseeing i Australien og New Zealand.

18. maj er Caroline Wozniacki tilbage i Danmark, hvor hun ved et opvisningsstævne i Royal Arena på Amager skal møde Serena Williams.

»Det er fedt at kunne få mulighed for at spille min sidste kamp foran mine danske supportere. Der har i min karriere ikke været mange turneringer i Danmark, så det er fantastisk, at muligheden byder sig,« siger Caroline Wozniacki.

Og hvad vil hun så komme til at savne allermest omkring kampene, når karrieren er slut?

»Det bliver sekunderne, efter man har vundet en stor kamp eller vigtig bold. I de øjeblikke opstår der en masse følelser,« siger Caroline Wozniacki.

Wozniackis bedste Grand Slam-resultater Caroline Wozniacki indstiller karrieren efter dette års Australian Open. Her er hendes bedste resultater i tennissportens fire grand slam-turneringer: Australian Open: Vinder (2018)

Vinder (2018) French Open: Kvartfinale (2010, 2017)

Kvartfinale (2010, 2017) Wimbledon: Fjerde runde (2009, 2010, 2011, 2014, 2015, 2017)

Fjerde runde (2009, 2010, 2011, 2014, 2015, 2017) US Open: Finalist (2009, 2014)

Til gengæld lægger hun ikke skjul på, at hun glæder sig til at få et helt andet liv end det nuværende, der er skemalagt af tennisarrangørerne.

»Det bliver rart selv at kunne lave en plan for, hvor og hvornår jeg gerne vil være et bestemt sted. Fremadrettet kan jeg også få mulighed for at være mere sammen med venner og familie. Hertil kommer, at det bliver muligt for mig at få set nogle af de steder, som jeg endnu aldrig har været,« siger Caroline Wozniacki.