Caroline Wozniackis start på 2019 har ikke været gnidningsfri.

»Med alt det, hun har været igennem, er det, som om forløsningen er ved at komme.«

Sådan lyder det fra tennisekspert Michael Mortensen forud for danskerens kamp i fjerde runde ved Miami Open.

Efter en start på året, hvor Caroline Wozniacki har kæmpet med sygdom, slog hun Monica Niculescu ud lørdag, og her bemærkede Michael Mortensen, at den danske stjerne bevægede sig godt. Noget, der er vigtigt for hendes spil, understreger han.

Caroline Wozniacki er i denne uge i Miami. Foto: MAST IRHAM Vis mere Caroline Wozniacki er i denne uge i Miami. Foto: MAST IRHAM

»Det er dejligt at se, hun får de her kampe. Nu er hun tilbage på rette kurs. Det ser rigtig positivt ud fremadrettet og for resten af sæsonen,« siger Michael Mortensen, der spår, at Caroline Wozniacki nu for alvor er på vej tilbage efter en lidt svær periode.

»Det har tæret. Det kender vi jo allesammen. Hun er også kun et menneske som alle os andre. Hvis man er ramt af sygdom, tager det bare lang tid, før man kommer op på sit niveau igen,« siger Michael Mortensen.

Helt rigtigt håndteret

Ifølge ham bliver det først i Miami, at Caroline Wozniacki for alvor kommer tilbage på et niveau, hun selv er tilfreds med.

Og så drejer det sig om, at danskeren skal blive 'fortrolig med sin fysik'.

»Så hun ved, den kan stå imod, og når du føler det, er du også mentalt stærkere. Når man har det godt fysisk, har man det også bedre mentalt,« siger Michael Mortensen.

Og ifølge ham er det helt rigtigt, at der ikke er blevet forceret noget i Wozniacki-lejren i forbindelse med den sygdom og de manglende kræfter, der plagede danskeren i februar.

Da hun gjorde comeback ved Indian Wells for et par uger siden, blev det til exit efter første runde efter en periode, hvor hun havde meldt fra til flere turneringer og Fed Cup.

»Jeg synes, Caroline og Piotr har gjort det rigtig fornuftigt - ikke noget med at have travlt med at komme tilbage. Hun har fået den tid, hun har brug for, og det er man bare nødt til at gøre, når man er den verdensklassespiller, som hun er,« siger Michael Mortensen og fortsætter:

»Man er nødt til at væbne sig med tålmodighed, og det kan være noget af det sværeste for alle mennesker, fordi man gerne vil tilbage. Man er nødt til at lytte til kroppen, og de har begge været gode til at holde lidt igen, og nu er hun ved at være tilbage på højt niveau,« siger Michael Mortensen, der spår, at det kun bliver bedre fra nu af.

Mandag aften venter 33-årige Su-Wei Hsieh fra Taiwan. En spiller, som ifølge den danske tennisekspert har nogle kvaliteter, der er snu og 'kan drille', men han har samtidig også en helt klar forventning.

»Det er en spiller, som Caroline normalt vil besejre. Det er jeg også sikker på, hun gør. Jeg glæder mig til kampen, men det er en tricky modstander, der spiller lidt anderledes, og derfor er det også vigtigt, Caroline bevæger sig, som hun gjorde mod Niculescu,« siger Michael Mortensen.

Kampen bliver - ifølge planen - servet i gang klokken 19 dansk tid, og du kan følge den LIVE her på bt.dk.