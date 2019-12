Det hele slutter med en kamp mod veninden Serena Williams.

For Caroline Wozniacki har tænkt sig at sige farvel med en afskedskamp mod den amerikanske tennisstjerne. I København.

TV 2 Sport efterfarer, at mødet skal finde sted 18. maj næste år i Royal Arena.

Den besked kommer efter, at Caroline Wozniacki i fredags meddelte, at hun stopper sin karriere lige om lidt. Det sker, når hun har spillet færdig ved Australian Open i januar/februar næste år.

Men her er det altså ikke helt slut.

Ifølge TV 2 vil der i Royal Arena foruden kampen mellem de to tennisveninder blive tale om 'en regulær fejring af Caroline Wozniackis storslåede karriere'. Det vil i øvrigt være første gang nogensinde, at der bliver spillet en tenniskamp i den relativt nye hal, hvor der kan være 12.500 tilskuere til sportsbegivenheder.

Caroline Wozniacki og Serena Williams har én gang tidligere mødt hinanden i Danmark. Det var i 2015, hvor de i en opvisningskamp mødte hinanden i Herning.

I WTA-regi har de to spillere mødt hinanden 11 gange, og deres seneste officielle møde ligger tilbage i 2014. Amerikaneren har vundet de 10 af opgørene, mens danskeren står noteret for en sejr tilbage i 2012 i Miami.

Det var i fredags, at den danske tennisstjerne pludselig annoncerede, at hun ville stoppe karrieren.

»Jeg har altid sagt til mig selv, at når tiden kommer, hvor der er ting uden for tennisbanen, jeg hellere vil lave, så er tiden kommet til at sige stop,« lød det fra hende.

Opdateres...