Caroline Wozniackis succes ved Grand Slam-tennisturneringen French Open i Paris fortsætter.

Trods en smule nervøsitet i kampens afsluttende fase besejrede den finaleseedede 27-årige dansker sin fem år ældre franske modstander Pauline Parmentier 6-0, 6-3.

Hermed er Caroline Wozniacki klar til fjerde runde – formentlig på søndag - ved den traditionsrige grusturnering, hvor hun sidste år var tabende kvartfinalist.

»Jeg synes, jeg har spillet rigtigt godt i mine første tre kampe hernede, og jeg synes også, at det gik fint mod Pauline Parmentier. Jeg gik ind og spillede aggressivt og dominerede det meste af kampen. Men jeg synes, det var lidt svært i andet sæt. Ved 2-0 begynder det at regne og samtidig kommer der noget vind. Faktisk er jeg lidt imponeret over mig selv, da jeg kommer foran 5-0. For jeg blev bare ved med at holde fokus og kigge fremad,« sagde Caroline Wozniacki på pressemødet efter den fem kvarter korte kamp på Roland Garros-anlæggets mægtige Court Philippe-Chatrier, hvor der er plads til nøjagtig 14.911 tilskuere.

Hvorfor vinder Pauline Parmentier alligevel de næste tre partier og får skabt lidt spænding?

»Hun begynder at spille mere aggressivt og får publikum med sig, men heldigvis får jeg kampen lukket ved 5-3. Det er jeg glad for. Jeg ville helst ikke have, at det skulle blive tættere.«

Er du tilfreds med den måde kampen udvikler sig på?

»Stort set Jeg vidste, hvad jeg skulle ind at gøre, og havde regnet med, at hun nok skulle vinde nogle partier. Mentalt havde jeg forberedt mig på en taktik, og den lykkedes perfekt stort set hele kampen igennem.«

Hvor meget føler du, at hendes mange kiksede slag i store dele af kampen var din fortjeneste?

»Jeg giver hende ikke mulighed for at komme ind i kampen og jeg synes, jeg spiller aggressivt, holder dybde og har gode vinkler på returneringerne. Når hun spiller kort, går jeg ind og skifter tempo, så jeg synes, at der var meget, der var min fortjeneste.«

Hvor glat var banen?

»En lille smule, men det var mest boldene, der blev tunge.«

Hvad skete der, da du undervejs i kampen stødte sammen med et reklameskilt af stål foran en af liniedommerne?

»Jeg blev lidt forskrækket, da der straks efter kom et kæmpe brag. Heldigvis skete der intet, så jeg er okay.«

Hvordan vurderer du dine sejrsmuligheder mod Daria Kasatkina i fjerde runde?

»Jeg skal ind og holde fokus på samme måde som mod Parmentier. Hun kan godt lide at spille på grus og langsomme baner. Kasaktina er en af de unge spillere, der kan finde ud af at veksle tempoet op. Hun har rigtig gode hænder og kan lave både stopbolde, slice og høje bolde. Kort sagt: Hun kan lidt af det hele.«

Ved pressemødet efter sin sejr på 6-1, 1-6, 6-3 over grækeren Maria Sakkari lagde 14. seedede Daria Kasatkina ikke skjul på, at hun har dyb respekt for Caroline Wozniacki.

»Hun ligger nummer to på verdensranglisten og er finaleseedet ved French Open. Jeg forventer en hård kamp, som jeg skal forberede mig optimalt til, hvis jeg skal have en chance for at vinde. Ganske vist fører jeg 2-1 i indbyrdes opgør. Men det betyder intet. De første tre kampe vi har mødt hinanden, har været på hard court. Her i Paris mødes vi på grus,« sagde 21-årige Daria Kasatkina, der vandt French Opens pigesinglerække i 2014.

»Jeg elsker at spille på grus, men jeg trives også fint på hard court. Mine favoritturneringer i Grand Slam-sammenhæng er French Open og US Open. Men misforstå mig nu ikke. Jeg synes også rigtig godt om både Australian Open og Wimbledon,« sagde Daria Kasatkina med et stort smil.

I øjeblikket er hun den russer, der ligger bedst placeret på verdensranglisten. Foran tidligere Grand Slam-vindere som blandt andre Maria Sharapova og Svetlana Kuznetsova.

»Det er ikke noget, jeg bruger tid på at tænke over. Mine ambitioner rækker højere,« sagde Daria Kasatkina, der afslørede, at hun har spanieren Rafael Nadal som favoritspiller.

»Hans offensive slag er fantastiske og han fighter som et vildt dyr,« sagde hun om den regerende French Open-mester i herresingle.

Tidligere i denne sæson har Daria Kasatkina været tabende finalist ved store WTA-turneringer i Dubai og Indian Wells.

»Det er præstationer, jeg er stolt over, men det er ikke nogen hemmelighed, at jeg er skuffet over, at jeg ikke bare vandt en af dem,« lød Daria Kasatkinas slutreplik.