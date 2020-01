Caroline Wozniackis flotte tenniskarriere er slut. Den tabte kamp mod tuneseren Ons Jabeur blev hendes sidste.

Nu sætter landsmanden Frederik Løchte Nielsen ord på, hvad hun har betydet.

»Desværre er hendes succes ikke blevet værdsat så meget rent politisk. Der er jo ikke rigtigt kommet nogle støttekroner fra DIF eller Team Danmark. Det er et faktum og skal ikke opfattes som en kritik. Forhåbentlig kan det ændre det sig. Men havde de syntes, hun havde haft en stor betydning, havde de måske bakket noget mere op,« siger Frederik Løchte Nielsen og tilføjer:

»Efter min mening har hun betydet enormt meget. Hun har leveret masser af store resultater, og er måske den største danske idrætsstjerne i Danmark siden Michael Laudrup og Peter Schmeichel.«

Caroline Wozniacki vandt i 2018 finalen ved Australian Open. Foto: GREG WOOD Vis mere Caroline Wozniacki vandt i 2018 finalen ved Australian Open. Foto: GREG WOOD

Frederik Løchte Nielsen vandt selv Wimbledon-turneringens herredoublerække i 2012, mens hans farfar Kurt Nielsen to gange i 1950'erne var tabende finalist i Wimbledon-turneringen.

Alligevel udpeger han Caroline Wozniacki som bedste danske tennisspiller nogensinde.

»Hver eneste gang, der de seneste 10-15 år er blevet spillet grandslam-tennis, har vi danskere haft noget at se frem til. Her har hun vist, at selvom man kommer fra Danmark, kan man godt blive verdensetter og være en af de allerbedst betalte idrætskvinder. På den baggrund har hun været en stor inspiration for alle. Der er ingen tvivl om, at der kommer til at vare nogen tid før der kommer nogen, der har samme cv som hende,« siger Frederik Løchte Nielsen.

Han mener, at Caroline Wozniacki har været fanebærende såvel bogstaveligt som i overført betydning.

Caroline Wozniacki var fanebærer for det danske OL-hold i Rio de Janeiro 2016. Foto: KAI PFAFFENBACH Vis mere Caroline Wozniacki var fanebærer for det danske OL-hold i Rio de Janeiro 2016. Foto: KAI PFAFFENBACH

»Det er jo også flot, at dansk tennis har haft en fanebærer ved OL,« siger Frederik Løchte Nielsen med henvisning til, at Caroline Wozniacki bar Dannebrog ind på det olympiske stadion i Rio de Janeiro for fire år siden.

Ved den lejlighed var Frederik Løchte Nielsen med i Brasilien som hendes hittingpartner, og tidligere i karrieren har han sammen med Caroline Wozniacki repræsenteret Danmark ved Hopman Cup i den vestaustralske by Perth.

»Vi har et rigtig godt forhold. Hun er min ven,« siger Frederik Løchte Nielsen, der er leveringsdygtig i denne slutreplik:

»Det har været en fornøjelse. Jeg tror vi fremadrettet kommer vi til at sætte stor pris på, at Danmark har haft en så stor en spiller.«