Så er der dømt tennisbrag.

Caroline Wozniacki møder fredag morgen Maria Sharapova i tredje runde ved grand slam-tennisturneringen Australian Open i Melbourne.

Det er en kamp mellem to tidligere grand slam-vindere, to tidligere verdensettere - og to spillere, der (også) verbalt har kriget med hinanden flere gange.

