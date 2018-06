Tennislegenden Martina Navratilova er ikke imponeret over Caroline Wozniackis præstation i French Open, hvor det blev til exit i fjerde runde, men hun slår fast, at hun stadg har store forventninger til danskeren i fremtiden.

»Jeg var imponeret over hendes præstation, da hun tidligere i år vandt Australian Open. Snart er der Wimbledon. Det hurtige græs, der spilles på her, passer hende langt bedre end det langsomme grus i Paris,« siger Martina Navratilova og fortsætter:

»Jeg bliver ikke overrasket, hvis Wozniacki inden karrierestop både når at blive verdensetter og Grand Slam-vinder igen. Hun fylder snart 28 år. Aldersmæssigt topper hun derfor lige nu,« siger Martina Navratilova, hvis spådom bakkes op af Lindsay Davenport.

Den 41-årige amerikaner nåede selv at vinde singletitlerne ved både Australian Open, Wimbledon og US Open, mens en tabt semifinale var bedste resultat ved French Open.

»Der er ikke mange, der spiller lige godt tennis på alle underlag. Jeg var selv udmærket på græs og hardcourt, hvorimod grus ikke var mit foretrukne. Wozniacki har det lidt på samme måde. Selvfølgelig skal man ikke afskrive hendes sejrschancer i Wimbledon. De seneste måneder har hun jo spillet fremragende tennis. Men i mine øjne har hun de bedste chancer for at vinde sin Grand Slam-singletitel nummer to ved US Open. Det er er turnering, der på mange måder minder om Australian Open. Desuden har hun jo en lejlighed i New York. Derfor vil hun føle, at hun på det store tennisanlæg i Flushing Meadows kommer til at spille på hjemmebane,« siger Lindsay Davenport, som ligeledes spår Wozniacki gode muligheder for igen at blive nummer et på verdensranglisten.

»Kampen i toppen mellem Halep, Wozniacki og Muguruza er så lige, at det de næste måneder nærmest bliver dagsformen, der kommer til at afgøre, hvem der er verdensetter. Men jeg mener bestemt, at Wozniacki har en god chance for at komme derop igen,« siger Lindsay Davenport.

Ifølge Arantxa Sanchez, der i perioden 1989 til 1998 vandt fire Grand Slam-singletitler, er det kun et spørgsmål om tid inden Caroline Wozniacki ligger nummer et igen.

»I Wimbledon er hun i mine øjne blandt de fem-seks spillere, der har potentialet til at vinde titlen, og når vi kommer frem til begyndelsen af september, er hun favorit ved US Open. Her har hun to gange tidligere i karrieren været i to finaler. Det er hendes favorit-Grand Slam. Så mon ikke Wozniacki snart overhaler Simona Halep?« spørger den 46-årige spanier retorisk.

Et par uger i foråret 2015 agerede hun træner for Caroline Wozniacki.

»Jeg nød det meget, og lader døren for en genoptagelse af samarbejdet stå åben. Men spørg hendes far, om jeg er velkommen. Det er jo Piotr, der bestemmer den slags,« siger Arantxa Sanchez Vicario med et smil.

Hendes jævnaldrende landsmand Conchita Martínez, hvis bedste resultat i Grand Slam-sammenhæng er Wimbledon-finalesejren i 1994 over Martina Navratilova, mener, det er op til Caroline Wozniacki selv, hvordan karrieren skal ende.

»Hun er den spiller på WTA Touren, der har den måske allerbedste fysik. Men hvordan har hun det oppe i hovedet: Har hun motivation til at fortsætte ret længe endnu? Hvis svaret er ja, tror jeg, at hun både vinder flere Grand Slams og generobrer verdensranglistens førsteplads,« siger Conchita Martínez, der imidlertid har sine tvivl.

»Hun er jo forlovet med en tidligere amerikansk basketballspiller (David Lee, red.). Desuden har hun tjent masser af penge. Jeg bliver derfor ikke overrasket, hvis hun pludselig meddeler, at hun for en periode sætter tennisspillet på standby. Måske på grund af graviditet. Det vil dog ikke nødvendigvis betyde, at karrieren er slut. Der er masser af eksempler på, at spillere efter barsel er vendt stærke tilbage,« lyder Conchita Martínez' slutreplik.