Caroline Wozniackis tenniskarriere står i stampe, efter hun i fjor fik konstateret leddegigt og i 2019 er blevet ramt af såvel skader som sygdom.

I indeværende sæson står hun således noteret for blot ni sejre i 17 kampe, hvilket har kostet hende et bemærkelsesværdigt fald på verdensranglisten.

Nedturen er blevet bemærket, og nu blander den franske tennislegende Mary Pierce, der i sin aktive karriere vandt damesinglerækken ved såvel French Open som Australian Open, sig.

»Jeg vil råde Caroline til at tage en pause fra tennissporten. Hun befinder sig lige nu i en helbredsmæssigt ond cirkel, som hun bedst muligt kommer ud af, hvis hun først begynder at træne igen, når hun er helt frisk,« siger Mary Pierce til B.T. i en samtale i korridoren på Roland Garros-anlæggets mægtige Court Philippe-Chatrier under Grand Slam-turneringen French Open i Paris.

Mary Pierce vandt i 1995 finalen ved Grand Slam-tennisturneringen Australian Open over Arantxa Sanchez-Vicario. Foto: WILLIAM WEST Vis mere Mary Pierce vandt i 1995 finalen ved Grand Slam-tennisturneringen Australian Open over Arantxa Sanchez-Vicario. Foto: WILLIAM WEST

44-årige Mary Pierce ved, hvad hun taler om.

»Da jeg i 2001 befandt jeg mig i en lignende situation som Caroline, var jeg ude i syv måneder. Det tog mig lang tid om at komme tilbage på samme spillemæssige niveau, men fire år senere var det tabte terræn genvundet, og jeg spillede mig i finalen ved både French Open og US Open,« siger hun med et smil.

5 andre Wozniacki-nedture Caroline Wozniacki tabte sin førsterundekamp til verdensranglistens nummer 68, Veronika Kudermetova, i dette års French Open. Men det var ikke første gang hun skuffede i Grand Slam-sammenhæng: Caroline Wozniacki glemmer formentlig aldrig 27. januar 2011. Efter at have vundet første sæt i semifinalen ved Australien Open mod Li Na 6-3, har hun i andet sæt spillet sig frem til en matchbold. Men den kikser hun, og da hun taber kampens sidste to sæt 5-7, 3-6 bliver det heller ikke denne gang, at hun sikrer sig vindertrofæet i den traditionsrige Grand Slam-turnering ’down under’.

2012 er et skidt år for den danske tennisspiller, der ryger ud i første runde af Grand Slam-turneringerne Wimbledon og US Open mod henholdsvis Tamira Paszek og Irina-Camelia Begu. Så dårligt havde Caroline Wozniacki, der tidligere på året havde ligget nummer et på verdensranglisten, i Grand Slam-sammenhæng ikke klaret sig de foregående fem sæsoner.

Få dage efter sit pludselige brud med golfspilleren Rory McIlroy i maj 2014, stiller Caroline Wozniacki op ved French Open, hvor hun er tildelt en seeding som nummer 14. Men plaget af kærestesorger taber danskeren 6-7, 6-4, 2-6 til belgieren Yanina Wickmayer, der blot ligger nummer 64 på verdensranglisten.

Foråret og sommeren 2016 er helt igennem forfærdeligt. Først bliver hun ankelskadet, hvilket betyder at hun må melde afbud til French Open, og dernæst ryger hun i første runde ud af Wimbledon-turneringen mod Svetlana Kuznetsova. ​

Efter en fin sæson er Caroline Wozniacki ved US Open 2017 blevet tildelt en femteseeding. Men den kan hun slet ikke leve op til. Allerede i anden runde taber hun skuffende 2-6, 7-6, 1-6 til russeren Ekaterina Makarova, der blot ligger nummer 40 på verdensranglisten.

I samtalen lægger hun ikke skjul på, at hun synes, det vil være for tidligt, at Caroline Wozniacki eventuelt beslutter sig for at lægge ketcheren på hylden.

»Jeg forstår udmærket, at hun er frustreret over sin situation. Men Caroline skal bevare optimismen. Hun har adskillige gange vist, at hun er en fighter. For et par år siden fungerede spillet heller ikke for hende i en periode, men hun kom flot tilbage og vandt Australian Open. Den bedrift har hun bestemt mulighed for at gentage. Hun fylder om halvanden måned 29 år, så der er mange gode sæsoner tilbage i hendes krop. Spørgsmålet er så, om hun fortsat vil have motivationen,« siger Mary Pierce, der under French Open arbejder som tenniskommentator på fransk tv.

Foto: Vincent Kessler Vis mere Foto: Vincent Kessler

Synspunktet bakkes op af Kim Clijsters, der i 2009 besejrede Caroline Wozniacki i US Open-finalen, og som befinder sig i Paris, fordi hun er tenniskommentator på tv-kanalen Eurosport.

»Det vil være alt for tidligt, hvis Caroline beslutter sig for at stoppe. Selvfølgelig er hun skuffet over sit førsterundenederlag ved French Open (mod Veronika Kudermetova, red.), og at hendes resultater i år har været skuffende. Men hvis hun får styr på sin leddegigt, skal hun nok komme tilbage på højeste niveau igen,« siger Kim Clijsters.

FAKTA: Wozniackis French Open-resultater Caroline Wozniackis resultater ved Grand Slam-turneringen French Open: 2007: Taber i 1. runde 2-6, 7-6, 0-6 til Nathalie Dechy, Frankrig

2008: Taber i 3. runde 4-6, 1-6 til Ana Ivanovic. Serbien

2009: Taber i 3. runde 6-7, 5-7 til Sorana Cirstea, Rumænien

2010: Taber i kvartfinalen 2-6, 3-6 til Francesca Schiavone, Italien

2011: Taber i 3. runde 1-6, 3-6 til Daniela Hantuchova, Slovakiet

2012: Taber i 3. runde 1-6, 7-6, 3-6 til Kaia Kanepi, Estland

2013: Taber i 2. runde 6-7, 3-6 til Bojana Jovanovski Petrovic, Serbien

2014: Taber i 1. runde 6-7, 6-4, 2-6 til Yanina Wichmayer, Belgien

2015: Taber i 2. runde 4-6, 6-7 til Julia Görges, Tyskland

2016: Deltog ikke på grund af ankelskade

2017: Taber i kvartfinalen 6-4, 2-6, 2-6 til Jelena Ostapenko, Letland

2018: Taber i fjerde runde 6-7, 3-6 til Daria Kasatkina, Rusland

2019: Taber i første runde 6-0, 3-6, 3-6 til Veronika Kudermetova, Rusland

Franskmanden Henri Leconte, der i 1986 var tabende finalist ved French Open og som nu er ansat i tv-kanalen Eurosports franske afdeling, så en smule af Caroline Wozniackis kamp mandag mod russeren, der blot ligger nummer 68 på verdensranglisten.

»Det begyndte så godt for danskeren, der lod sig gå på af et par uheldige situationer og tabte. Mit råd til Wozniacki er, at hun finder noget, der kan få glæden frem i hendes liv. Jeg ved, at hun snart skal giftes. Fra mig selv ved jeg, at godt humør kan overføres til topresultater på tennisbanen,« siger Henri Leconte.