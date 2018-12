Lars Seier Christensen mener absolut, at Caroline Wozniacki lever op til prisen som 'Årets Dansker'.

»Caroline er i den grad en pryd for Danmark og en fantastisk ambassadør for landet. At hun opsøger andre himmelstrøg, hvor der kæles for hendes talent, i stedet for at tale hende ned, er sgu ikke mærkeligt.«

Sådan skriver Lars Seier Christensen, tidligere direktør af Saxo Bank, som var med bag Bjarne Riis' tidligere hold, 'Team Saxo Bank', i et Facebookopslag, hvor han blandt andet kalder Bertel Haarders udtalelser for 'ynkeligt'.

Opslaget er et direkte modsvar til politiker Bertel Haarders udtalelser om, hvorvidt Caroline Wozniacki kan blive kåret til 'Årets Dansker' eller ej. Det mener Bertel Haarder, som er med i dommerkomitéen til prisen, ikke.

»Og nu inviterer Berlingske Tidende til, at man indstiller årets dansker, og der er Caroline Wozniacki jo et oplagt emne, men fordi hun ikke betaler skat i Danmark, så kunne jeg ikke drømme om at indstille hende,« sagde den garvede politiker fra Venstre i et interview til JydskeVestkysten.

Den påstand har Lars Seier Christensen, der nu driver investeringsfonden Seier Capital, dog ikke meget til overs for.

Kan man blive 'Årets dansker', hvis man ikke betaler skat i Danmark?

»Det er en utrolig ringeagt overfor danskere, der har valgt at bo i udlandet i perioder af deres liv og som ofte vender hjem med værdifuld erfaring og økonomiske midler. Det er som om han tror, at skat er den eneste tænkelige grund til at forlade Danmark - men jeg kan forsikre for, at den form for provinsialisme og retorik, Bertel repræsenterer, bestemt kan være en medvirkende årsag. Eventyrlyst, uddannelse og bedre erhvervsklima kan være andre,« skriver han i opslaget.

Lars Seier Christensen har selv opholdt sig i udlandet, og han mener, det kan give noget værdifuld erfaring.

Erhvervsmanden Lars Seier Christensen. Foto: LINDA KASTRUP Vis mere Erhvervsmanden Lars Seier Christensen. Foto: LINDA KASTRUP

»Da jeg eksempelvis selv flyttede fra Danmark som 18-årig havde det lige nøjagtigt nul at gøre med skat (da jeg ikke tjente penge) og da jeg vendte tilbage til Danmark og var med til at bygge Saxo Bank op, var det med baggrund i mine erfaringer i London og de penge, jeg havde tjent der.«

Caroline Wozniacki bor til dagligt i Monaco og betaler dermed ikke Skat i Danmark. Lars Seier Christensen finder det dog ikke underligt, at særligt idrætsudøvere vælger at opholde sig i udlandet.

»Og når man som sportsstjerne har måske ti år til at tjene sine penge, så er det i øvrigt også helt fint i min optik at optimere sin indtjening i stedet for at blive flået af Bertel og hans utaknemmelige venner, der derefter sviner med pengene på alverdens mærkelige og ineffektive offentlige udgifter, så de selv kan blive genvalgt til at modtage flere penge fra skatteyderne.«

