Vejret i Paris har de seneste dage været ustadigt. Det kan man til gengæld ikke påstå, at Caroline Wozniackis spil har været ved Grand Slam-tennisturneringen French Open samme sted.

»Jeg har sjældent set hende så fokuseret. I mine øjne er hun bedre spillende end nogensinde. De præstationer hun har leveret i sine tre første kampe, har været både stabile og overbevisende,« siger hendes tjekkiske eks-træner David Kotyza, som BT's udsendte reporter møder på Roland Garros-anlægget.

Han trænede hende fra april til september for to år siden, og er derfor en af de personer, der kender hender allerbedst.

»Selvom Caroline dengang var plaget af en ankelskade, dukkede hun ved hvert eneste træningspas op med maksimal koncentration. Aldrig har jeg arbejdet med en så disciplineret spiller,« siger David Kotyza, der vurderer, at Caroline Wozniacki i søndagens fjerderundekamp mod Daria Kasatkina er favorit.

Samme holdning har hendes danske ekstræner Michael Mortensen, der under French Open er ansat som ekspertkommentator på tv-kanalen Eurosports tennistransmissioner.

»Ganske vist behersker russeren spillet på grus. Hendes talentmasse er imponerende stor, og hun evnen til undervejs i duellerne at improvisere. Ikke desto mindre mener jeg, at Caroline er svag favorit. Det baserer jeg på, at hun i French Opens indledende fase har brugt færre kræfter end Daria Kasatkina og at hun har tanket værdifuld selvtillid,« siger Michael Mortensen.

Efter sit 60 minutter lange træningspas lørdag formiddag, blev Caroline Wozniacki konfronteret med duoens udtalelser.

»Jeg er ligeglad med, om jeg er favorit eller underdog. Man skal ud at spille alligevel. Hvad angår mine sejrschancer, tror jeg altid på mig selv,« sagde Caroline Wozniacki, der efterfølgende var leveringsdygtig i række lige så kortfattede svar.

Hvilken type kamp mod Daria Kasatkina forventer du?

»Der bliver sandsynligvis længere dueller, temposkift og forskellige slag hist og her. Så det handler bare om at være fokuseret, aggressiv og tålmodig.«

Din far siger, at hendes spil minder en smule om en mands. Hvordan vil du beskrive hende?

»Hun har gode hænder. Hun kan slice og kan egentlig lidt af hvert.«

Hvordan påvirker det dig, at du har tabt de seneste to indbyrdes opgør mod hende?

»Det gør ikke nogen forskel. Det er en ny turnering. Ligegyldig hvem der befinder sig på den anden side af nettet, vil jeg gerne vinde. Jeg tabte til hende (i Skt. Petersborg, red.) lige efter jeg havde vundet Australian Open. Her var jeg en smule træt, og i vores kamp i Indian Wells spillede hun godt.«

Simona Halep har under French Open sagt, at det i finalen om en uge vil være fint med en gentagelse af slutkampen ved Australian Open. Hvordan har du det med den betragtning?

»Der er lang vej endnu. Men skulle det ske, så ville det være sjovt. Vi får se, hvad der sker.«

Hvordan føler du, at din første uge ved French Open er gået?

»Jeg synes, jeg har spillet nogle gode kampe mod dygtige modstandere. Forhåbentlig kan jeg fortsætte på den måde i turneringens afsluttende fase.«