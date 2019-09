Det er aldrig for sent at gå i skole.

Og nu ser det ud til, at en af Danmarks allerstørste sporsstjerner skal en tur på skolebænken. I hvert fald, hvis man skal tro Instagram.

For ifølge Caroline Wozniackis story på det sociale medie, er hun godt i gang med forberedelserne til skolestart. DU KAN SE OPSLAGET I BUNDEN AF ARTIKLEN.

Den 29-årige tennisstjerne har lagt et billede op af en indkøbskurv med kuglepenne, overstregningstuscher og papir ledsaget af en tekst, som afslører endnu mere om, hvor skolegangen skal ske henne. Og det er ikke hvor som helst.

Caroline Wozniacki har ikke haft et succesfuldt 2019-år. Foto: JUSTIN LANE Vis mere Caroline Wozniacki har ikke haft et succesfuldt 2019-år. Foto: JUSTIN LANE

»Back to school shopping! Harvard here I come« (Tilbage til skoleindkøb! Harvard her kommer jeg, red.), skriver danskeren på opslaget.

Hvilken slags studie eller undervisning Wozniacki skal begynde på på det prestigefyldte universitet, fremgår ikke af opslaget. Søndag aften har hun dog delt endnu et opslag, hvor hun går rundt på universitetet med ordene 'Livet på campus er startet.'

På det seneste har Wozniacki vist sig at være aldeles ferm til at lave forvirrende opslag på sin Instagram-profil.

For få dage siden opfordrede hun sine følgere til at læse den snak, hun har haft med veninden Allie Rizzo.

Men også dér vakte en formulering opsigt. »Det handler om livet som kvindelig sportsstjerne, at være nygift og livet efter tennis,« forklarede Wozniacki, hvilket omgående satte gang i spekulationer om, hvorvidt hun vælger at stoppe karrieren inden for en nær fremtid.

»Lol... Det betyder bare en dag! Det betyder ikke inden for nærmeste fremtid!« skrev Caroline Wozniacki til sine mange fans og afkræftede dermed rygtet.

2019 har hidtil ikke været noget godt år for Danmarks bedste kvindelige tennisspiller, der har døjet med en del skavanker og kæmpet for at genfinde sit tidligere niveau.

B.T. har forsøgt at få Caroline Wozniackis bror, Patrik, til at bekræfte, at hun skal starte på Harvard. Men det er ikke lykkedes at få en kommentar.