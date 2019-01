Caroline Wozniacki lægger sig ikke ned på banen - og det gør hun heller ikke på sociale medier.

Det har en bruger på Instagram fået at føle.

Ordudvesklingen mellem den danske tennisspiller og brugeren 'lucyreyes82' har fundet sted op til den forestående Grand Slam-turnering Australian Open.

Her har Caroline Wozniacki lagt et billede ud af sig selv fra tennisanlæget i Melbourne, hvor hun jo i år er forsvarende mester efter den store triumf samme sted for et år siden.

Hi Melbourne Hi @rodlaverarena Nice to be back here again! @australianopen

»Hej Melbourne, hej Rod Laver Arena. Godt at være tilbage igen,« lyder det egentlig helt neutralt fra tennisspilleren, der i weekenden blev hædret med B.T. Guld.

Det har dog fået førnævnte 'lucyreyes82' til at skrive en kommentar: 'Her er et tennis-tip. Kom af Instagram, glem det. Træn noget mere, begynd at vinde igen. Fakta,' lød det ganske skarpt fra brugeren 'lucyreyes82'.

Caroline Wozniacki svarer dog kontant tilbage: 'Her er et tip. Fokusér på dit eget liv. Mit liv er fantastisk. Fakta.'

Det slutter dog ikke helt her.

Også den canadiske tenniskollega Eugenie Bouchard har nemlig blandet sig i ord-udvekslingen.

Det sker med følgende kommentar: 'Hey du, du er på den forkerte side. Kom tilbage til min,' lyder det med finurlig selvironi fra Eugenie Bouchard, der gennem længere tid har kæmpet med at finde topformen.

Australian Open er årets første Grand Slam, og det vides endnu ikke, hvem Caroline Wozniacki skal møde i turneringen. Det bliver først afgjort ved torsdagens lodtrækning.

Hun begyndte året mindre godt, da det allerede blev til et exit i årets første turnering.

Ved ASB Classic røg Caroline Wozniacki allerede ud i anden runde til den useedede canadier Bianca Andreescu.

Australien Open begynder på mandag.