Caroline Wozniackis præstationer på tennisbanen, hvor hun har vundet ikke færre end 30 turneringer siden prof-debuten i 2005, er i den grad blevet bemærket af konkurrenterne.

»Hun vil helt sikkert blive savnet,« siger den tidligere Wimbledon-vinder, Petra Kvitova, om den 29-årige dansker, der har bebudet, at hun efter de næste 14 dages Australian Open indstiller karrieren.

Petra Kvitova, der i fjor var tabende finalist ved grand slam-turneringen 'down under', lægger ikke skjul på, at det fremadrettet bliver en smule underligt, at Caroline Wozniacki ikke længere er med på WTA Touren.

»Vi er gode venner og jævnaldrende. Det bliver da lidt mærkeligt, at jeg fremover ikke længere risikerer at ryge ind i hende ved turneringerne. Men hun ser i øjeblikket meget glad ud. Det håber jeg vil fortsætte, når hun også holder op med at spille tennis. Jeg ønsker hende det bedste,« siger Petra Kvitova til B.T. i Melbourne.

Caroline Wozniacki på træningsbanen forud Australian Open, der indledes mandag i Melbourne. Foto: MICHAEL DODGE Vis mere Caroline Wozniacki på træningsbanen forud Australian Open, der indledes mandag i Melbourne. Foto: MICHAEL DODGE

Australian Open på dansk tv Grand slam-tennisturneringen Australian Open spilles i Melbourne 20. januar til 2. februar.

Eurosport transmitterer adskillige af kampene på sine to tv-kanaler samt streamingtjenesterne Eurosport Player og Dplay.

Det er også muligt at få kampene streamet direkte på mobiltelefoner og på pc.

Caroline Wozniackis kampe kan ses på Kanal 5, hvor der bydes på op- og nedtaktsstudie.

Danske kommentatorer: Michael Mortensen, Anders Haahr Rasmussen, Thomas Skouboe, Ondrej Kralik, Sisse Folmø og Peer Kaae.

Herudover benytter Eurosport tidligere internationale tennisstjerner som John McEnroe, Boris Becker og Mats Wilander i roller som ekspertkommentatorer.

Da Caroline Wozniacki i 2018 ved Australian Open sikrede sin karrieres første og hidtil eneste grand slam-trofæ blev rumæneren Simona Halep besejret i finalen.

»Den kamp glemmer jeg aldrig,« siger Simona Halep og tilføjer:

»Selvfølgelig var det ærgerligt, at jeg tabte. Men det var en meget, meget god kamp. Hver gang jeg tænker på Australian Open, kommer den kamp frem i min hukommelse. Den gav mig selvtillid og tro på at jeg en dag også kunne vinde en grand slam. Jeg synes, det var en fantastisk turnering for os begge, men for hende var den helt sikkert bedre.«

På spørgsmålet om hvorvidt Caroline Wozniacki bliver savnet på WTA Touren, er Simona Halep leveringsdygtig i dette svar:

»Helt bestemt. Uge efter uge har vi jo de seneste mange år været vant til, at hun var blandt deltagerne i de store turneringer. Det slutter efter Australian Open. Jeg er dog sikker på, at hun går en lys fremtid i møde.«

Mandag møder Caroline Wozniacki amerikaneren Kristie Ahn i første runde af Australian Open.