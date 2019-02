Naomi Osaka er påvirket af rygterne.

»Alle tror, at det har noget at gøre med penge, men det har det ikke. Det er noget, at det mest sårende, jeg nogensinde har hørt,« siger den japanske tennisspiller til WTAs hjemmeside:

»Jeg rejser med alle på mit team. Jeg ser dem mere end min familie, og det ville jeg aldrig gøre mod dem.«

I forbindelse med WTA-turneringen i Dubai har Naomi Osaka sat på ord på det nylige brud træneren Sascha Bajin.

Hey everyone, I will no longer be working together with Sascha. I thank him for his work and wish him all the best in the future. — NaomiOsaka大坂なおみ (@Naomi_Osaka_) February 11, 2019

I sidste uge var det pludselig slut med samarbejdet, hvilket Naomi Osaka kortfattet meddelte på Twitter:

'Hej allesammen, jeg kommer ikke længere til at arbejde med Sascha. Jeg takker ham for hans arbejde og ønsker ham alt det bedste i fremtiden.' lød det.

Det er med Sascha Bajin som træner, at den kun 21-årige tenniskomet har verfet al modstand til side inden for det seneste måneder.

Hun har vundet de seneste to Grand Slam-turneringer, US Open og Australian Open, og hun er nu nummer et på verdensranglisten.

Naomi Osaka med Australian Open-trofæet. Foto: SAEED KHAN Vis mere Naomi Osaka med Australian Open-trofæet. Foto: SAEED KHAN

Derfor siger hun om Sascha Bajin:

»Jeg vil ikke sige noget dårligt om ham, for jeg er virkelig taknemmelig over alle de ting, han har gjort. Jeg vil ikke sidde her og sige noget skidt,« lyder det fra Naomi Osaka.

Hun fortæller, at bruddet allerede var på vej under Australian Open - der altså endte i en stor triumf.

»Jeg vil ikke sætte succes over min lykke,« siger Naomi Osaka:

Naomi Osaka med Sascha Bajin. Foto: PATRICK HAMILTON Vis mere Naomi Osaka med Sascha Bajin. Foto: PATRICK HAMILTON

»Under Australian Open forsøgte jeg bare at komme igennem. Jeg tror måske, at I bemærkede det. Sammenlignet med Australien er jeg virkelig glad nu. Det er sjovt, for jeg hørte flere sige, at jeg så virkelig trist ud hver dag i Australien.«

Hun løfter videre en flig af årsagen til bruddet med træneren.

»Det her er mit liv: Jeg vil gerne hver dag vågne med en glæde over at skulle træne og med en glæde over at skulle være sammen med menneskene omkring mig, og det vil jeg ikke ofre for at holde på én person. Jeg skal være glad for det sted, jeg er i mit liv,« siger Naomi Osaka.

Sascha Bajin har tidligere været såkaldt hitting-partner for Caroline Wozniacki - også her endte bruddet pludseligt.

Det skete kort efter, at den danske tennisspiller i 2017 vandt sæsonfinalen.

»Sascha er meget entusiastisk og har så kæmpestort et ego, at han fylder lige så meget som Rådhuspladsen,« lød det i den forbindelse fra den danske tennisekspert Michael Mortensen.

Det var herefter, at Sascha Bajin blev træner for Naomi Osaka.

Også Caroline Wozniacki stiller op i Dubai, hvor Naomi Osaka er topseedet.

Danskeren skal møde schweiziske Stefanie Voegele i første runde. Den kamp spilles mandag.