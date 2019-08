Mats Wilander mener, at Caroline Wozniacki bør ændre spillestil.

»Hun har de seneste 10-12 år haft succes med sin egen, specielle spillestil. Men hun har ikke videreudviklet den, og derfor er hun blevet overhalet af flere konkurrenter,« siger han:

»Mit råd til hende er, at hun fremover spiller mere varieret. Jeg tillader mig at kritisere hende, fordi jeg i min aktive karriere var i samme situation, som hun befinder sig i i dag. Stille og roligt blev min spillestil forældet. Caroline besidder ikke et naturligt instinkt til at gå efter vinderslag. Men hun bør efter min mening forsøge at spille mere aggressivt, gå efter vinderslag, risikere mere og af taktiske årsager gøre duellerne kortere.«

Den svenske tennislegende sætter ord på den danske tennisspiller i en snak med internationale tennisjournalister ved US Open.

Mats Wilander er ekspertkommentator på tv-kanalen Eurosport ved Grand Slam-tennisturneringen US Open, der mandag indledes i New York. Foto: Handout . Vis mere Mats Wilander er ekspertkommentator på tv-kanalen Eurosport ved Grand Slam-tennisturneringen US Open, der mandag indledes i New York. Foto: Handout .

Mats Wilander toppede selv karrieren i 1988 med tre Grand Slam-finalesejre, men han har dog svært ved at se Caroline Wozniacki for tredje gang i karrieren kvalificere sig til damesinglefinalen ved årets sidste Grand Slam.

»Hvis det skal lykkes, skal hun ikke blot spille op til sit bedste. Hun skal samtidig håbe, at modstanderen har en mindre god dag,« siger Mats Wilander.

Omvendt mener svenskeren, der dækker de store tennisturneringer for Eurosport, at favoritfeltet er ret bredt.

20-25 spillere har ifølge den tidligere storspiller muligheden for at vinde US Opens damesinglerække.

US Open på tv kampene ved Grand Slam-tennisturneringen US Open kan følges i direkte transmissioner på tv-kanalerne Eurosport 1 og/eller Eurosport 2 fra klokken 17 til tidlig morgen dansk tid fra mandag 26. august til søndag 8. september

på streamingtjenesten Eurosport Player vil man kunne se alle kampe i både mændenes og kvindernes single- og doublerækker

undervejs i turneringen sendes magasinprogrammer med blandt andet den tidligere svenske Grand Slam-vinder, Mats Wilander, som ekspertkommentator.

de danske kommentatorer er: Michael Mortensen, Anders Haahr Rasmussen, Thomas Skoubo, Ondrej Kralik, Peer Kaae og Per Colstrup Vinkel

Eurosports internationale eksperter er Mats Wilander, John McEnroe, Boris Becker

»Hvis Serena Williams er skadesfri, vil hun naturligvis være blandt favoritterne. Hvad angår Madison Keys, er hun efter sin turneringssejr i Cincinnati trådt et niveau op,« siger Mats Wilander.

Mandag indledes den 139. udgave af US Open.

Sammenlagt spilles der på USTA Billie Jean King National Tennis Center i New York om en præmiesum på 57,2 mio. US-dollars (cirka 385 mio. danske kroner).

I første runde skal Caroline Wozniacki møde Yafan Wang fra Kina, der er nummer 50 på verdensranglisten.