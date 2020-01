Caroline Wozniacki vil blive hyldet med manér straks, efter hun ved grandslam-turneringen Australian Open har spillet sin sidste kamp.

»Det bliver stort,« sagde hendes far, Piotr Wozniacki, efter tirsdag formiddags timelange træningspas i Melbourne og tilføjede:

»Australian Open er jo hendes afskedsturnering. Jeg ved, at WTA og turneringsledelsen har forberedt noget specielt. Men hvad dette helt præcist er, ønsker jeg ikke at afsløre.«

Efter træningen på bane 21 ville B.T. også gerne have haft Caroline Wozniacki i tale.

Piotr Wozniacki i samtale med Caroline Wozniacki under et træningspas i Melbourne.

»Det er ikke muligt. Ovenpå sin kamp i første runde (mod Kristie Ahn, red.) er hun lidt træt. Alle de der nerver og det hele. Derfor skal hun bruge dagen til at slappe af, restituere og få noget godt at spise,« sagde Piotr Wozniacki.

Han fortalte endvidere, at både han og Caroline Wozniacki i disse dage er ramt af en smule sygdom.

»Den lange flyrejse for et par uger siden mellem USA og New Zealand (WTA-turneringen i Auckland, red.) var lang. De seneste 10 dage har jeg været forkølet. Det samme er Caroline, men slet ikke så slemt som mig,« sagde Piotr Wozniacki.

Træningen på den ydmygt beliggende bane i udkanten af tennisanlægget Melbourne Park blev ikke blot fulgt af omkring 100 tennisfans, men også af hele teamet omkring Caroline Wozniacki:

Wozniackis bedste grand slam-resultater Caroline Wozniacki indstiller karrieren efter dette års Australian Open. Her er hendes bedste resultater i tennissportens fire grand slam-turneringer: Australian Open: vinder (2018)

vinder (2018) French Open: kvartfinale (2010, 2017)

kvartfinale (2010, 2017) Wimbledon: fjerde runde (2009, 2010, 2011, 2014, 2015, 2017)

fjerde runde (2009, 2010, 2011, 2014, 2015, 2017) US Open: finalist (2009, 2014)

Agenterne Mikkel Nissen og Julian Cassaigne, ægtemanden David Lee samt moderen Anna og broderen Patrik.

»Der er en fantastisk stemning i lejren. Den kan ikke blive bedre,« fastslog Piotr Wozniacki.

Med i teamet er også Caroline Wozniackis to australske hittingpartnere Jake Eames og Greg Jones.

»Det er glade og fornuftige mennesker. De kender tennismiljøet her og hjalp også Caroline, da hun i 2018 vandt Australian Open. Så vi betragter dem lidt som lucky boys,« sagde Piotr Wozniacki med et stort smil.

Caroline Wozniacki vandt i 2018 finalen ved Australian Open. Her ses hun sammen med sin far Piotr Wozniacki med sejrstrofæet.

Ved seancen med dansk presse blev Piotr Wozniacki spurgt, hvad han betragter som højdepunkterne i sin datters karriere, der inkluderer 30 turneringssejre og en samlet præmieindtægt på 239 mio. danske kroner.

»Helt klart Australian Open- og WTA Finals-sejrene, men også erobringen af verdensranglistens førsteplads og det faktum, at hun har fået opfyldt alle de målsætninger, hun som lille pige satte sig,« sagde Piotr Wozniacki.

Til gengæld havde han svært ved at svare på, hvorfor han og Caroline Wozniacki har været så gode sammen til at lykkes med tingene.

»Det kræver nok lidt længere betænkningstid for mig at give et præcist svar. Men alle forældre vil jo sine børn det bedste. Da hun begyndte at spille tennis, opholdt familien sig i Danmark. Her blev det besluttet, at det var mig, der skulle rejse med hende ud til turneringerne i udlandet,« sagde Piotr Wozniacki og henviste til, at det på den baggrund var op til ham at få det bedste ud af situationen ved at være far til en talentfuld datter.

Caroline Wozniackis kamp i anden runde ved Australian Open mod 23.-seedede Dayana Yastremska fra Ukraine spilles natten mellem tirsdag og onsdag dansk tid.