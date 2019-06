Så kom dagen.

Den danske tennisstjerne er blevet gift med kæresten David Lee lørdag i Italien foran 120 venner og familie.

Til ethvert bryllup med en kendt person er der dog altid en ting, der bliver holdt mere øje med end andet - kjolen.

Caroline Wozniacki var til brylluppet iklædt en specialsyet kjole fra designeren Oscar de la Renta, som du kan se herunder.

Vis dette opslag på Instagram Tennis player @carowozniacki and former professional basketball player @davidlee are married! The happy couple recited their vows in front of 120 family and friends at @castigliondelbosco in Italy. Tap the link in our bio to go inside their wedding. Photographed by @davidurbanke Et opslag delt af Vogue (@voguemagazine) den 15. Jun, 2019 kl. 10.47 PDT

Billedet er delt på på magasinet Vogues Instagram-profil, da magasinet på dagen har fulgt Caroline Wozniacki, og på sin hjemmeside bringer magasinet yderligere en håndfuld billeder af kjolen.

Og på Instagram-opslaget vælter det med kommentarer, der hylder Wozniackis kjole. Mange af dem er blot en række emojis med hjerter i øjnene eller flammer til at vise, at det bare spiller.

Men i blandt er der også tunger, der undrer sig over kjolevalget og peger på, at den måske ser en lille smule udfordrende ud.

Herunder følger et udsnit af forskellige kommentarer.

Så flot. Smuk kjole.

Det bliver et nej fra mig. Det ligner lingerie og ikke en bryllupskjole.

Den er så smuk.

Super smuk kjole.

Ligner lingerie, men stadig cool.

Det ligner virkelig, at hun er uden BH. Til sit bryllup. Men det ser godt ud.

Så længe bruden kan lide den.

Hvad synes du om Caroline Wozniackis kjole?

Kjolens designere fortæller til Vogue, at Caroline Wozniacki selv har været meget med inde over designet på kjolen men at det har været en ganske hurtig proces.

Caroline Wozniacki havde længe kigget på bryllupslokationer i Sydfrankrig, og der var blevet gættet på, at det var i det område - eller Monaco - brylluppet skulle finde sted.

Valget faldt dog på det solbeskinnede Toscana-område i Italien. Wozniacki har forklaret til Vogue, hvor valget er faldet der på, og det kan du læse mere til her.

I samme artikel kan du også se en bid af den gæsteliste, der var til brylluppet - selvfølgelig sammen med familien, hvor far og træner, Piotr Wozniacki, førte hende op til David Lee.