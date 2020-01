Caroline Wozniacki er efter en suveræn indsats i 2020-sæsonens første singlekamp videre til anden runde ved WTA-turneringen ASB Classic i Auckland på New Zealand.

Således lammetævede den 29-årige danske tennisspiller sin syv år yngre newzealandske modstander Paige Hourigan med sætcifrene 6-1, 6-0.

»Jeg er imponeret over Caroline. Det kræver altså stor koncentration og fordybelse, at kunne udradere en modstander på den måde, hun gjorde det mod Hourigan. Caroline virker topmotiveret og rammer bolden godt. Så jeg synes, det ser positivt ud,« siger Michael Mortensen, der tidligere har trænet Caroline Wozniacki og nu er tenniskommentator på tv-kanalen Eurosport.

Turneringen i Auckland er Caroline Wozniackis næstsidste inden hun afslutter karrieren ved Australian Open i Melbourne senere på måneden.

Caroline Wozniacki besejrede Paige Hourigan i første runde ved WTA-turneringen ASB Classic i Auckland. Foto: MICHAEL BRADLEY Vis mere Caroline Wozniacki besejrede Paige Hourigan i første runde ved WTA-turneringen ASB Classic i Auckland. Foto: MICHAEL BRADLEY

»Det er tydeligt at se, at Caroline har til hensigt at tage en værdig afsked med tennissporten. Hun er perfektionist og besidder stor faglig stolthed. Derfor yder hun også i sin karrieres efterår sit allerbedste, og sender på den måde et tydeligt signal til konkurrenterne om, at hun tager sine sidste opgaver meget seriøse,« siger Michael Mortensen.

Det bliver Lauren Davis, som Caroline Wozniacki skal møde i anden runde på torsdag eftersom den 26-årige amerikaner spillede sig videre ved at besejre landsmanden Varvara Lepchenko 7-6, 6-2.

»Davis er ikke særlig høj. Til gengæld bevæger hun sig hurtigt rundt på banen. Især hendes kontraspil er stærkt. På den måde neutraliserer hun sine modstanderes spil. Skal Caroline vinde, skal hun spille op til sit allerbedste. Så det bliver en stor test for hende. Det er en klassemodstander, hun står overfor,« siger Michael Mortensen.

Første sæt mellem Caroline Wozniacki og verdensranglistens nummer 447, Paige Hourigan, varede blot 23 minutter.

Den velspillende dansker, der på sidelinien blev bakket op af sin far Piotr Wozniacki samt ægtemanden David Lee, stormede afsted og bragte sig i ekspresfart foran 5-0.

Imidlertid lykkedes det for den undertippede newzealænder, der blot ligger nummer 447 på verdensranglisten, at redde to sætbolde, inden hun reducerede til 1-5.

Det var dog en kortfristet opblomstring, og Caroline Wozniacki tog sættet 'rent' i sit efterfølgende serveparti.

En kort regnvejrsafbrydelse kunne heller ikke stoppe Caroline Wozniacki, som var endnu mere overlegen i andet sæt. Det endte med en regulær ydmygelse af den 22-årige newzealænder, der indkasserede et 'æg'.

»Det var min første singlekamp i sæsonen, så jeg ville gerne prøve det hele derude, og jeg synes, at jeg spillede godt,« sagde Caroline Wozniacki i sejrsinterviewet midt på banen straks efter matchbolden i den 53 minutter korte kamp var sikret.

Caroline Wozniacki, der efter sin mislykkede 2019-sæson er nede som nummer 39 på verdensranglisten i damesingle, gik mandag videre i damedouble sammen med amerikaneren Serena Williams. Den oplevelse gav hende mere ro i tirsdagens singlekamp.

»Jeg fik nogle af de første nerver ud i går (mandag, red.), så jeg kunne spille endnu mere frit,« sagde Caroline Wozniacki, der op til kampen i et interview med det newzealandske medie Stuff har udtalt, at hun ikke vil udelukke, at hun en dag gør comeback på tennisbanen.

»Man skal aldrig sige aldrig, tænker jeg, men jeg planlægger udfra, at det her er min næstsidste turnering,« blev Caroline Wozniacki citeret for at sige.

Udtalelsen er blevet bemærket af Michael Mortensen.

»Mange topspillere er før Caroline vendt tilbage efter en pause. Med udtalelsen lukker hun ingen døre. Tværtimod. Jeg synes, at udmeldingen er positiv. Det kan jo være, at hun efter måske at have stiftet familie får lyst til at se, hvor hun egentlig står,« siger han.

Inden Caroline Wozniacki skal duellere mod Lauren Davis i ASB Classics anden runde, spiller hun en damedouble-kamp med Serena Williams. Her venter et opgør mod turneringens topseedede duo Johanna Larsson/Caroline Dolehide.

bt.dk liveopdaterer denne kamp fra klokken 7.00 onsdag morgen.