En sejr over Elina Svitolina er ikke nødvendigvis nok til at sende Caroline Wozniacki videre ved sæsonfinalen i Singapore.

Der er nemlig flere muligheder. Og det er om at holde tungen lige i munden, for det kan gå hen og blive en smule kringlet.

En sejr kan nemlig sende Caroline Wozniacki videre, men det kommer an på, hvordan den kommer i hus.

For taber Caroline Wozniacki et sæt, kan det koste hende den videre deltagelse i turneringen.

Lige nu fører Elina Svitolina gruppen med to sejre, mens Caroline Wozniacki og Karolina Pliskova hver især har én sejr. Petra Kvitova har på nuværende tidspunkt nul.

Her er scenarierne - og sådan går Caroline Wozniacki videre:

Caroline Wozniacki vinder i to sæt

En sejr på to sæt sender Caroline Wozniacki i semifinalen, uanset hvordan det vendes og drejes:

Sejre til både Caroline Wozniacki og Karolina Pliskova giver to sejre til både dem og Elina Svitolina.

Karolina Pliskova vil af de tre være bedst indbyrdes i sæt.

Caroline Wozniacki og Elina Svitolina vil her begge have et sæt i plus. Det betyder, der kigges på det indbyrdes opgør, og det sender danskeren videre.

Taber Karolina Pliskova, skal der hverken kigges på sæt eller indbyrdes opgør. For det vil betyde, at det kun er Elina Svitolina og Caroline Wozniacki, der har to sejre i gruppen.

Det er ukrainske Elina Svitolina, som Caroline Wozniacki står overfor torsdag eftermiddag dansk tid. Foto: EDGAR SU Vis mere Det er ukrainske Elina Svitolina, som Caroline Wozniacki står overfor torsdag eftermiddag dansk tid. Foto: EDGAR SU

Caroline Wozniacki vinder i tre sæt

Det er her, det bliver lidt tricky. For her kan danskeren både gå videre men også ryge ud.

En sejr på tre sæt betyder nemlig, at Caroline Wozniacki skal have hjælp fra en anden modstander.

Og da den anden kamp i gruppen spilles først, vil Caroline Wozniacki - når hun går på banen - allerede vide, om hun kan bruge en sejr på tre sæt:

En sejr på tre sæt betyder, at Caroline Wozniacki ikke kan afgøre det selv. Hun skal have hjælp fra Petra Kvitova.

Vinder Petra Kvitova over Karolina Pliskova, er det kun Caroline Wozniacki og Elina Svitolina, der har to sejre i gruppen. Danskeren er i så fald videre.

Taber Petra Kvitova, har Karolina Pliskova også to sejre. Og her skal der altså kigges på sæt.

Tager Elina Svitolina - på trods af nederlag til danskeren - et enkelt sæt, har hun plus to i sæt. Wozniacki går i nul. Og en sejr til Karolina Pliskova vil give hende minimum plus to i sæt, hvilket også sender hende foran Caroline Wozniacki, der så ryger ud.

Caroline Wozniacki på den røde løber inden sæsonfinalen i Singapore. Foto: WALLACE WOON Vis mere Caroline Wozniacki på den røde løber inden sæsonfinalen i Singapore. Foto: WALLACE WOON

Caroline Wozniacki taber kampen

Et nederlag sender danskeren ud uanset hvad.

Vinder Elina Svitolina over danskeren, tager hun førstepladsen i gruppen med sejr i alle tre kampe.

Vinder Karolina Pliskova, tager hun andenpladsen.

Vinder Petra Kvitova over Pliskova har både de to og Wozniacki en sejr hver. Så kigges der på sæt, og her vil Caroline Wozniacki være dårligst.

Caroline Wozniacki spiller mod Elina Svitolina torsdag klokken 13.30 dansk tid.

Går den danske tennisstjerne videre venter der en semifinale torsdag og en eventuel finale søndag.