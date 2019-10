Holger Rune gør det.

Det 16-årige danske tennistalent har søndag vundet sæsonfinalen for juniorspillere.

Det skete med en sejr på 7-6, 4-6, 6-2 over franske Harold Mayot i Kina ved ITF World Tennis Tour Junior Finals, som den prestigefyldte turnering retteligt hedder.

Det var anden gang, af de to spillere mødte hinanden i Chengdu.

Holger Rune havde i det indledende puljespil besejret Harold Mayot i en gyserkamp med to sæt, der begge endte i tiebreak - og finalen endte altså med at blive endnu mere tæt.

Efter det tætte første sæt (og altså tredje tiebreak på stribe mellem de to spillere), svingede overtaget frem og tilbage i andet sæt.

Spillerne skiftedes til at bryde hinandens serv, og Holger Rune havde undervejs overtaget og kunne have servet sættet og kampen hjem.

Den et år ældre franskmanden fik dog vristet sig fri, fik brudt tilbage og fik sikret sig sættet på et servees.

I tredje sæt var det så Holger Rune, der igen tog styringen. Danskeren, der så sent som i fredags forstuvede foden voldsomt i en kamp i turneringen, fik et tidligt servegennembrud til 3-1, og det fik Harold Mayot til at smide med ketsjeren.

Og det blev da også skæbnesvangert for franskmanden.

For herefter kunne den 16-årige dansker kontrollere kampen og sikre sig et endnu et servegennembrud.

Den franske modstanders spil begyndte her at krakelere, men han fik alligevel brudt Holger Runes serv en enkelt gang.

Inden danskeren altså tog et servegennembrud til sidst. Og kampen.

Og Holger Rune kan altså nu kalde sig verdens pt. bedste juniorspiller.