Caroline Wozniacki har det seneste stykke tid været plaget af skader i såvel ryg som lægmuskel.

Nu er der nyt fra hendes lejr om hendes helbredstilstand og om hun i den kommende uge stiller op ved veninden Agnieszka Radwanskas afskedskamp i Polen og Grand Slam-tennisturneringen French Open.

»Det går fremad. Der arbejdes hårdt for at få hende klar til begge dele. Vi håber og tror hun bliver klar,« fortæller hendes danske agent, Mikkel Nissen, i en mailkorrespondance med B.T.

Hermed ser det ud til, at Caroline Wozniacki tirsdag aften i Kraków Tauron Arena får mulighed for at præsentere en splinterny sang, hun tidligere på året har indspillet med Agnieszka Radwanska.

this is better than any of the Eurovision songs

Sangens kvalitet kan diskuteres, men den 28-årige danskers supportere er ikke i tvivl.

»Denne er bedre end Eurovision-sangene,« skriver de på twitterkontoen »CaroWozniackiNews«.

Den energiske popbasker kan bedst beskrives som Jennifer Lopez’ megahit ‘Let’s get Loud’ fra 1999 i en polsk Melodi Grand Prix-udgave.

Mens Radwanska synger sine vers på polsk, fyrer Wozniacki med de polske rødder sine tekstbidder af på engelsk - godt hjulpet på vej af heftig autotune-effekt på vokalen.

Oh Aga Radwanska just announced there will be her official tennis carrer goodbye in Kraków Tauron Arena 21st May. She will play last matches with Kerber and Wozniacki.

Ved arrangementet i Krakow er det planen at Caroline Wozniacki ikke blot skal duellere mod Agnieszka Radwanska.

Således meddeler arrangørerne, at tyskeren Angelique Kerber, der har ligget nummer et på verdensranglisten og blandt andet vundet US Open, også deltager.

Mærker Caroline Wozniacki intet til sine skader, rejser hun onsdag til Paris.

Her serves sæsonens anden French Open i gang søndag 26. maj.