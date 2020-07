Hun har rejst verden rundt, vundet mange turneringer og markeret sig som en verdenskendt dansk stjerne.

Lørdag 11. juli fylder Caroline Wozniacki 30 år, og tennisdarlingen kan se tilbage på et liv, der allerede har budt på mange store øjeblikke.

En Australian Open-titel, mange uger som nummer et på verdensranglisten og et ægteskab med sin store kærlighed, amerikanske David Lee, for blot at udpege nogle af dem.

Hun har haft en propfyldt kalender, alt imens hun har haft sin far, Piotr Wozniacki, med på sidelinjen under alverdens kampe.

I januar meddelte hun så, at det er slut, og siden har hun ikke rørt en ketsjer, har hun fortalt.

Men hvad har den danske tennisstjerne egentlig lavet det sidste halve år?

Fra tennisbanen til tv-stjerne

Selv om karrieren er slut, har vi ikke set det sidste til Caroline Wozniacki. Tilbage i marts var hun på tur med sin familie for at bestige 'et af verdens mest berømte bjerge', og det hele bliver vist på tv.

Caroline Wozniacki og familien bestiger et bjerg i et nyt tv-program. Foto: Discovery

»Først og fremmest synes jeg, det er rigtig fedt, at vi kan gøre det her som familie. Patrik (Wozniacki, Carolines bror, red.), David, min mor og far og Davids mor er med. Det betyder, at vi sammen får en oplevelse for livet,« har Caroline Wozniacki fortalt i en pressemeddelelse.

»Jeg tror, at jeg kommer til at lære mig selv meget bedre at kende, og jeg er overbevist om, at det samme gælder resten af familien. Jeg tror også, at vi alle kommer til at lære mere om hinanden i de her tre uger,« sagde hun desuden.

Og det ser ud til, at Caroline Wozniacki i hvert fald har fået udfordret sig selv. Det fortalte hun i et opslag på Instagram, hvori det lød, at hun havde gjort noget, hun aldrig troede ville ske.

'Mens vi er på eventyr med familien, skubber jeg til grænser og gør ting, jeg aldrig troede, jeg ville gøre. Det her vand er en til to grader varmt. For en uge siden var der ingen chance for, jeg ville stikke foden i,' fortalte tennisstjernen, der bestemt ikke afviser mere tv i fremtiden.

Vis dette opslag på Instagram As we are embarking on a new adventure with the family, I am pushing limits I never thought I would. This water is 1-2 degrees celsius. 1 week ago there would be no chance I would even put my foot in. @iceman_hof @dplaydk @kanal5dk Et opslag delt af Caroline Wozniacki (@carowozniacki) den 6. Mar, 2020 kl. 5.26 PST

Det har hun fortalt flere gange, og hun har senest understreget det i et interview med magasinet Haute Living. Det skete i maj.

»Jeg tror, det første, jeg ville kaste mig over, nok er noget tv. Måske noget studie, der omhandler sport. Det kan også være, det slet ikke bliver om sport. Jeg synes, det er rigtig sjovt at lave tv, så det er noget, jeg er meget åben omkring at få udforsket i fremtiden,« fortalte Caroline Wozniacki.

Hvor meget tv der kommer med Caroline Wozniacki, vil tiden vise.

Sikkert er det dog, at Wozniacki-familiens bjergbestignings-eventyr bliver vist på Dplay og Kanal 5 senere på året.

Corona-karantæne, madlavning og familieliv

Efter en tur til Afrika kom Caroline Wozniacki og manden, David Lee, i slutningen af marts i corona-karantæne. Men her har den danske stjerne ikke spildt tiden.

For på sin Instagram-profil har hun delt flittigt ud af sine madlavningskundskaber.

Store kager, aftensmad og kanelsnegle har været på menuen hjemme i huset, og sidstnævnte har Caroline Wozniacki endda delt opskriften på til sine mange følgere efter at have testet den. Derudover holdt hun adskillige online-træninger under coronakrisen, hvor det også var tydeligt, at formen er blevet holdt ved lige.

Vis dette opslag på Instagram Weekdays are for fitness, weekends are for baking (and eating) - first time baking a layered red velvet cake with homemade vanilla cream cheese frosting! I think it was a success! Et opslag delt af Caroline Wozniacki (@carowozniacki) den 18. Apr, 2020 kl. 12.24 PDT

Dog ikke på tennisbanen, for i april kunne Caroline Wozniacki fortælle, at hun ikke havde betrådt en bane siden sin afsked.

»Jeg har ikke lavet noget siden januar. Jeg har ikke set skyggen af mine ketsjere, jeg har ikke spillet tennis. Så jeg er frisk, det er sikkert. Jeg har masser af energi til at spille,« fortalte hun i forbindelse med sin deltagelse i den virtuelle tennisturnering Mutua Madrid Open.

Netop afskeden med tennissporten har betydet, at der er mere tid til at slappe af og være sammen med familien. Noget, både Wozniacki og David Lee sætter pris på, har de fortalt til Haute Living.

»Vi kan virkelig selv styre kalenderen nu mere end før. Vi er glade for at kunne bruge tid sammen, rejse og bruge så meget tid som muligt med vores tætte venner og familien (...). I mange år har vi arbejdet hver eneste dag, så det er rart at kunne tage en puster, nyde livet og slappe lidt af,« har parret fortalt.

Vis dette opslag på Instagram Zanzibar sunsets Et opslag delt af Caroline Wozniacki (@carowozniacki) den 8. Mar, 2020 kl. 1.27 PST

De har blandt andet holdt ferie i Danmark, hvor de brugte tid med Caroline Wozniackis familie – herunder nevøen Nicolas, hvilket hun delte et billede af på Instagram.

Og hvad så nu?

Det spørgsmål har Caroline Wozniacki fået et par gange. Ud over måske at udleve tv-drømmen holder hun stadig fast i samarbejdet med Rolex og Adidas. Derudover arbejder hun på en ny stor kampagne, der skal sætte fokus på den gigttype, hun selv lider af.

Det var i oktober 2018, at Caroline Wozniacki på et pressemøde selv fortalte, at hun havde fået konstateret leddegigt og levede med smerter, der kunne variere fra dag til dag.

Caroline Wozniacki blev i juni 2019 gift med David Lee. De nyder at have mere tid sammen nu. Foto: NATASHA MORELLO Vis mere Caroline Wozniacki blev i juni 2019 gift med David Lee. De nyder at have mere tid sammen nu. Foto: NATASHA MORELLO

Derudover har Caroline Wozniacki og David Lee aldrig lagt skjul på, at de skal og vil have børn.

»Når Dave og jeg er klar, vil vi forsøge at starte en familie,« sagde Caroline Wozniacki i slutningen af december 2019.

Noget, de også holder fast i og kalder 'det næste skridt i fremtiden'. Sådan lød det, da de talte med Haute Living, hvor Caroline Wozniacki dog også sagde, at hun lige ville nyde den ro, de to havde fået sammen lidt endnu.

Derudover mangler der også en stor begivenhed for Caroline Wozniacki. For hun mangler fortsat at få sagt det store farvel på hjemmebane i Danmark. Det skulle være sket den 18. maj i Royal Arena i en opvisningskamp mod Serena Williams, men fordi coronakrisen ramte, blev den udskudt til en endnu ukendt dato.