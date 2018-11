Kvinde. Eller 'kvinde'.

Amerikanske GQ er kommet i modvind for en detalje på magasinets seneste forside med Serena Williams.

Her pryder tennisstjernen en af fire forsider, fordi hun er blevet udnævnt til at været 'årets kvinde' - sammen tre styk 'årets mænd'.

Det ser sådan ud:

Det er ikke billedet af Serena Williams, som mange på sociale medier har reageret på. Det er dermed den sproglige detalje, hvor ordet 'kvinde' optræder i citationstegn.

Det kan på den måde tolkes som om, at den 23-dobbelte Grand Slam-vinder ikke er en rigtig kvinde. Her er nogle reaktioner fra Twitter:

»Forklar venligst, hvorfor GQs redaktion har følt, at det var nødvendigt at bruge citationstegn på Serena Williams-forsiden. Jeg vil virkelig gerne vide det. Jeg forventer et svar.«

»Hey GQ, hvad fanden? Hvorfor 'kvinde' og ikke kvinde? Helt ærligt?!«

»Jeg vil bare vide, hvorfor Virgil har puttet 'kvinde' i citationstegn og Serena Williams-forsiden.«

»Hvorfor 'kvinde' og ikke kvinde?«

»Hvorfor er kvinde i citationstegn?«

Det ser dog ud til, at der er en god forklaring.

Det skyldes tilsyneladende, at det håndskrevne og tilføjede 'kvinde' på forsiden er skrevet af designeren Virgil Abloh.

Because it was handwritten by Virgil Abloh of Off-White, who has styled everything in quotation marks as of late (see Serena's US Open apparel that he designed) — Mick Rouse (@mickrouse) November 12, 2018

I hvert fald har en reserach-manager fra GQ, Mick Rouse, ligeledes brugt Twitter til afvise beskyldningerne med den forklaring.

»Han (Virgil Abloh, red.) har på det seneste skrevet alt i citiationstegn på det seneste. Se bare Serena US Open-dragt, som han designede,« lyder det eksempelvis fra Mick Rouse.

Der er også dokumenterer med et billede af den pågældende dragt, hvor der tydeligt står 'Logo' over Nikes... logo.

Se her:

It quite literally has tags/quotations around it because that’s Virgil’s own style/branding, including in his partnership with Nike and Serena herself. That’s the only “message” behind it. pic.twitter.com/uaGV1DYDhC — Mick Rouse (@mickrouse) November 12, 2018

For få måneder siden vakte Serena Williams opsigt, da hun smed alt tøjet i en god sags tjeneste.

Og tidligere på året kom hun i centrum for et vredesudbrud under US Open-finalen.

Årets mænd hos GQ er i øvrigt:

Michael B. Jordan (skuespiller i år især kendt for 'Black Panther')

Henry Golding (tv-vært, der i år fik skuespil-debut i 'Crazy Rich Asians')

Jonah Hill (skuespiller og i år debuterende instruktør med 'Mid90s')

Se alle fire forsider af det nyeste nummer af GQ her - i tweetet herunder fremgår det i øvrigt tydeligt, at designeren Virgil Abloh har skrevet 'kvinde':