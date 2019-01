Først trænede hun i tre kvarter. Så kom regnen!

Og da B.T.'s udsendte ved Australian Open i Melbourne efterfølgende ønskede at få en kommentar fra Caroline Wozniacki om fredagens 'bitchfight' mod Maria Sharapova, undskyldte hun sig med, at hun på grund af et sponsorarrangement med Rolex kun havde et par ledige minutter at besvare spørgsmål i.

Det korte interviews klare konklusion var imidlertid, at Caroline Wozniacki ønsker at lægge låg på sagen.

»Alle har ret til at have en mening. Faktisk tror jeg ikke, at der er nogle af os, der har noget mod hinanden,« sagde Caroline Wozniacki, der understregede, at hun før og under kampen vil forsøge at lukke alle tanker om de seneste års verbale clinch ned.

Maria Sharapova, til venstre, takker Caroline Wozniacki for kampen, da de senest mødte hinanden i Madrid i 2015. Foto: ANDREA COMAS Vis mere Maria Sharapova, til venstre, takker Caroline Wozniacki for kampen, da de senest mødte hinanden i Madrid i 2015. Foto: ANDREA COMAS

»Helt sikkert. Jeg skal bare gå ind og spille på samme måde, som jeg har gjort i mine første par kampe i turneringen. Hun er ikke nem at spille imod, men jeg ser frem til kampen, og håber at jeg kan vinde,« sagde Caroline Wozniacki og hastede videre.

Konflikten mellem Caroline Wozniacki og Maria Sharapova blev indledt i marts 2016, da danskeren kommenterede russerens dopingdom således: »Som atleter sørger vi altid for, at der ikke er noget, der kan bringe os i sådan en situation.«

Året efter ved US Open blev det anstrengte forhold endnu engang udstillet, da Caroline Wozniacki efter et nederlag mod Ekaterina Makarova brokkede sig over, at Maria Sharapovas kamp var blevet afviklet på en af tennisanlæggets største baner, mens hun selv måtte nøjes med en af de mere ydmygt placerede.

»Jeg forstår fuldstændigt forretningsdelen af det hele, men når personer, der kommer tilbage fra dopingdom efter brug af præstationsfremmende stoffer, lige pludselig får lov at spille alle deres kampe på centre court, synes jeg, at man skal være på vagt. Jeg synes ikke, at det sætter et godt eksempel,« sagde Caroline Wozniacki.

Caroline Wozniacki ved et pressemøde efter en kamp på WTA Touren. Foto: Henry Browne Vis mere Caroline Wozniacki ved et pressemøde efter en kamp på WTA Touren. Foto: Henry Browne

Wozniacki vs. Sharapova Indbyrdes kampe: 4 - 6

4 - 6 WTA-titler: 30 - 36

30 - 36 Grand Slam-titler: 1 - 5

1 - 5 Præmiepenge: 33.495.723 US-dollars - 38.355.240 US-dollars.

Den udtalelse besvarede Maria Sharapova således:

»Det er ikke mig, der laver turneringsplanen. Sæt mig ud på parkeringspladsen i Queens i New York City, og jeg er glad for at spille dér. Alt hvad der betyder noget for mig er, at jeg er i fjerde runde. Jeg er ikke sikker på, hvor hun (Caroline Wozniacki, red.) er,« sagde Maria Sharapova.

Og hvad mener russeren, der fører den indbyrdes kampstatistik mod Caroline Wozniacki 6-4, om rivaliseringen?

Tilsyneladende har også hun begravet stridsøksen!

Maria Sharapova ved et pressemøde under Australian Open. Foto: GREG WOOD Vis mere Maria Sharapova ved et pressemøde under Australian Open. Foto: GREG WOOD

»Wozniackis resultater taler for sig selv. Særligt det seneste år. Hun har højnet sit niveau enormt. Jeg har virkelig en hård kamp foran mig,« sagde Maria Sharapova onsdag efter sin sejr over Rebecca Peterson.

På spørgsmålet om hun ser sig selv som underdog i kampen mod Caroline Wozniacki, var svaret bekræftende.

»Vi har altid nogle meget fysiske kampe. Hun er god på returneringerne og er enorm solid i sit spil. Det skal man selvfølgelig være, når man er en af de bedste i verden og grand slam-vinder. Hun fik titlen sidste år på grund af sin beslutsomhed. Hun elsker at spille her og elsker alt ved denne her turnering,« sagde Maria Sharapova.

Caroline Wozniacki er i turneringen seedet som nummer tre. Sharapova er til sammenligning tildelt en 30. seeding. De mødte senest hinanden i 2015 ved Madrid Open, hvor Maria Sharapova vandt i tre sæt.

Kampen mellem Caroline Wozniacki og Maria Sharapova går ifølge arrangørerne tidligst i gang fredag morgen klokken 5.30 på Melbourne Parks største bane; Rod Laver Arena.