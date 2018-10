Den japanske tennisspiller med amerikanske aner, Naomi Osaka, fyldte tirsdag 21 år. På Twitter fik den unge tennisstjerne en noget overraskende fødselsdagsgave.

Fra talkshow-værten Ellen DeGeneres lå der et billede af skuespilleren Michael B. Jordan, der viser sine yderst veltrænede mave frem.

'Please blokér mig,' svarede Naomi Osaka til fødselsdagshilsnen fra DeGeneres.

Men som om det ikke var nok, så lå der lidt senere et nyt billede af Michael B. Jordans overkrop. Afsender: Michael B. Jordan selv.

This one is better and more recent. LOL Happy Belated Bday Naomi. But seriously I want to invite you to the Creed 2 premiere as a bday present pic.twitter.com/TS8vmSsRdM — Michael B. Jordan (@michaelb4jordan) 17. oktober 2018

'Det her er bedre og nyere. LOL. Forsinket tillykke med fødselsdagen Naomi. Men seriøst, jeg vil gerne invitere dig til premiere på Creed 2 som fødselsdagsgave,' skriver Michael B. Jordan.

I september besøgte Naomi Osaka Ellen DeGeneres' talkshow, hvor hun blev spurgt til, om der var en kendis, som hun gik og var lidt småforelsket i.

Her svarede dette års US Open-vinder netop Michael B. Jordan, der foruden den nye Creed-film blandt andet er kendt fra storfilmen Black Panther og tv-serie 'Friday Night Lights'.

I klippet herunder kan du se Naomi Osakas besøg hos Ellen DeGeneres, hvor den japanske tennisdarling for alvor får vist frem, at hun er genert og uvant til den store bevågenhed, der hører med til at være tennisstjerne.

Osaka er i øvrigt med ved sæsonfinalerne i Singapore, hvor også Caroline Wozniacki er med, men hvor verdensetteren Simona Halep torsdag har meldt fra til turneringen.